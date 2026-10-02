Ungern inleder jakten på Orbán - utreder anklagelser om maktmissbruk

Ungerns nya regering har inlett en bred granskning av den tidigare premiärministern Viktor Orbáns styre.

Ett av de mest uppmärksammade fallen gäller ett tillslag i mars.

Då stoppade ungersk antiterrorpolis en transport med kontanter och guld tillhörande den ukrainska statsbanken Oschadbank.

Inledde utredning om penningtvätt

Transporten, som gick från Österrike till Ukraina, innehöll omkring 40 miljoner dollar, 35 miljoner euro och nio kilo guld. Sju ukrainska bankanställda greps samtidigt.

Ungerska myndigheter inledde en penningtvättsutredning, medan Ukraina hävdade att transporten var laglig och krävde att tillgångarna skulle lämnas tillbaka.

Händelsen har nu blivit en central del av den nya regeringens granskning av Orbán-eran, som har kallats ”Operation Cleansing Fire”, skriver Financial Times.

Premiärminister Péter Magyar har lovat att utreda misstankar om korruption och maktmissbruk under Orbáns 16 år vid makten.

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Enligt uppgifter som publicerats av Financial Times hävdar den tidigare åklagaren Pál Fürcht att Orbán personligen gav order om att transporten skulle stoppas.

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