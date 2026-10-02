Efter att Viktor Orbán tappat makten i våras har en ny regering tagit över Ungern. Den vill nu granska Orbáns styre på djupet.
Ungern inleder jakten på Orbán - utreder anklagelser om maktmissbruk
Ungerns nya regering har inlett en bred granskning av den tidigare premiärministern Viktor Orbáns styre.
Ett av de mest uppmärksammade fallen gäller ett tillslag i mars.
Då stoppade ungersk antiterrorpolis en transport med kontanter och guld tillhörande den ukrainska statsbanken Oschadbank.
Inledde utredning om penningtvätt
Transporten, som gick från Österrike till Ukraina, innehöll omkring 40 miljoner dollar, 35 miljoner euro och nio kilo guld. Sju ukrainska bankanställda greps samtidigt.
Ungerska myndigheter inledde en penningtvättsutredning, medan Ukraina hävdade att transporten var laglig och krävde att tillgångarna skulle lämnas tillbaka.
Händelsen har nu blivit en central del av den nya regeringens granskning av Orbán-eran, som har kallats ”Operation Cleansing Fire”, skriver Financial Times.
Premiärminister Péter Magyar har lovat att utreda misstankar om korruption och maktmissbruk under Orbáns 16 år vid makten.
Enligt uppgifter som publicerats av Financial Times hävdar den tidigare åklagaren Pál Fürcht att Orbán personligen gav order om att transporten skulle stoppas.
Läs mer: Ungrarnas udda förslag på ny president: Rubiks kub-Rubik. Dagens PS
Vill inte kommentera
Ett åklagardokument som tidningen tagit del av uppges samtidigt innehålla uppgifter från chefen för antiterrorpolisen TEK om att gripandena skedde på beslut av en person som inte kunde dras in i ärendet – en formulering som syftar på Orbán.
Orbán har inte kommenterat uppgifterna. Företrädare för hans parti Fidesz förnekar att han beordrat beslaget. Även den ungerska åklagarmyndigheten har avvisat uppgifter om att tjänstemän försökt tysta den tidigare åklagaren.
Den nya regeringen har samtidigt öppnat flera andra utredningar mot personer med kopplingar till Orbáns tidigare regering. Parlamentet har hävt åtalsimmuniteten för två tidigare ministrar som utreds för misstänkt korruption. Båda nekar till anklagelserna.
Även flera affärsmän med nära band till Orbán har gripits eller utreds.
Fallet med den ukrainska transporten kan enligt en försvarsadvokat bli det första av de pågående fallen som leder till att Orbán själv formellt anklagas. Enligt uppgifterna närmar sig utredningen sitt slut.
Läs mer: Norion bygger ny private banking-utmanare – slår ihop förvärv. Realtid