Ungerns förre centralbankschef gripen – misstänks för bedrägeri

Det var den ungerska nyhetssajten Telex som först rapporterade att György Matolcsy, som ledde Magyar Nemzeti Bank (MNB) i tolv år fram till 2025, fördes till åklagarmyndighetens centrala utredningsenhet KNYF i Budapest tidigt på onsdagsmorgonen.

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Hans advokat Pál Bátki bekräftade gripandet. Enligt Bátki misstänks Matolcsy för ekonomiskt bedrägeri som orsakat betydande ekonomisk skada samt för användning av förfalskad privat handling, säger han till Telex. Förhöret hade då ännu inte inletts.

Enligt Telex greps även flera andra personer, bland dem den advokat som regelbundet anlitats av bolag kopplade till Matolcsys son Ádám Matolcsy, samt en befattningshavare i ett bolag med kopplingar till Ádám Matolcsy och affärsmannen István Száraz.

Samordnad tillslag på flera platser

Åklagarmyndigheten uppgav i ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen att man genomför samordnade utredningsåtgärder på flera platser i en pågående utredning om trolöshet mot huvudman av synnerligen allvarlig art. I insatsen deltar bland annat Nationella utredningsbyrån, Budapestpolisen och den nationella skyddstjänsten, enligt Magyar Hírlap.

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Ett gripande innebär inte automatiskt häktning. Om Matolcsy delges misstanke är det domstol som avgör frågan, påpekar Euronews. Hans försvarare har redan överklagat gripandet med motiveringen att omständigheterna inte motiverar det.

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Premiärminister Péter Magyar var snabb att kommentera. På Facebook skrev han att åklagarna gripit centralbankens förre chef och Viktor Orbáns tidigare minister – innan myndigheten själv hunnit bekräfta uppgiften.