Ungerns tidigare centralbankschef György Matolcsy greps tidigt på onsdagsmorgonen. Han misstänks för grovt bedrägeri i härvan kring centralbankens stiftelser, där offentliga medel för miljardbelopp ska ha försvunnit.
Ungerns förre centralbankschef gripen – misstänks för bedrägeri
Det var den ungerska nyhetssajten Telex som först rapporterade att György Matolcsy, som ledde Magyar Nemzeti Bank (MNB) i tolv år fram till 2025, fördes till åklagarmyndighetens centrala utredningsenhet KNYF i Budapest tidigt på onsdagsmorgonen.
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Hans advokat Pál Bátki bekräftade gripandet. Enligt Bátki misstänks Matolcsy för ekonomiskt bedrägeri som orsakat betydande ekonomisk skada samt för användning av förfalskad privat handling, säger han till Telex. Förhöret hade då ännu inte inletts.
Enligt Telex greps även flera andra personer, bland dem den advokat som regelbundet anlitats av bolag kopplade till Matolcsys son Ádám Matolcsy, samt en befattningshavare i ett bolag med kopplingar till Ádám Matolcsy och affärsmannen István Száraz.
Samordnad tillslag på flera platser
Åklagarmyndigheten uppgav i ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen att man genomför samordnade utredningsåtgärder på flera platser i en pågående utredning om trolöshet mot huvudman av synnerligen allvarlig art. I insatsen deltar bland annat Nationella utredningsbyrån, Budapestpolisen och den nationella skyddstjänsten, enligt Magyar Hírlap.
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Ett gripande innebär inte automatiskt häktning. Om Matolcsy delges misstanke är det domstol som avgör frågan, påpekar Euronews. Hans försvarare har redan överklagat gripandet med motiveringen att omständigheterna inte motiverar det.
Premiärminister Péter Magyar var snabb att kommentera. På Facebook skrev han att åklagarna gripit centralbankens förre chef och Viktor Orbáns tidigare minister – innan myndigheten själv hunnit bekräfta uppgiften.
Stiftelser fick miljarder
Härvan rör de så kallade Pallas Athéné-stiftelserna, som centralbanken under Matolcsys ledning grundade 2014. Stiftelserna fick totalt 266,4 miljarder forinter, omkring 7 miljarder kronor, ur centralbankens vinster, enligt den undersökande redaktionen Direkt36. De slogs 2019 i praktiken ihop till en stiftelse, PADME, vars förmögenhet förvaltades av bolaget Optima.
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I mars 2025 lämnade den ungerska riksrevisionen ÁSZ in en polisanmälan. Enligt revisorerna kan bristande tillsyn ha orsakat förluster på upp till 150 miljarder forinter, motsvarande drygt 4 miljarder kronor, och personer i Ádám Matolcsys krets ska ha tjänat stora summor på stiftelsernas fastighetsaffärer, rapporterar bne IntelliNews.
I maj beslagtog åklagare och polis tillgångar och värdepapper för omkring 92 miljarder forinter inom ramen för en penningtvättsutredning kopplad till stiftelserna, enligt Reuters.
Har nekat till brott
Matolcsy har hela tiden förnekat brott. I april hävdade han att centralbanken saknade rättsligt mandat att lägga sig i stiftelsernas verksamhet, eftersom de agerade självständigt. Även sonen Ádám Matolcsy har tidigare avfärdat anklagelserna som en politisk smutskastningskampanj.
Matolcsy var länge en av Orbáns närmaste män. Han var ekonomiminister innan han 2013 utsågs till centralbankschef. Under hans ledning blev banken indragen i skandaler om omdirigerade offentliga medel och berikande av hans familj, skriver Bloomberg.
Gripandet är det hittills tyngsta i den uppgörelse med Orbán-eran som Magyar lovade i valrörelsen, då han bland annat rekryterade toppchefer för att bryta Fidesz grepp om statliga institutioner. Efter valsegern i april lämnade Orbán makten efter 16 år.
Åklagarmyndigheten har utlovat mer information under onsdagskvällen.