Kvinnor som fått rätt till besöksförbud från våldsamma män skulle skyddas med hjälp av elektroniska armband i Spanien. Men nu utreds en härva istället.
Spanien köpte tusentals armband för EU-pengar – utreds för bedrägeri
Elektroniska trygghetsarmband för kvinnor som utsatts för våld sågs som en lösning av den spanska regeringen. De signalerar om en viss person med fotboja befinner sig i närheten.
Men nu utreder Europeiska åklagarmyndigheten misstänkt bedrägeri.
Enligt åklagarmyndigheten kan det handla om bedrägeri gällande EU-medel som avsatts för inköp av elektronisk övervakningsutrustning, skriver El País.
Uppstod tekniska problem
Syftet med utrustningen är att säkerställa att män som omfattas av kontaktförbud eller domar för våld mot kvinnor följer de beslutade restriktionerna.
Utredningen inleddes redan 2025. Sedan mars i år har myndigheten begärt in dokumentation från det spanska jämställdhetsdepartementet, som uppger att det inte fått någon närmare information om vad utredarna söker.
Bakgrunden är en uppmärksammad affär mellan två leverantörer av övervakningssystemet. Den 6 november 2023 tog Vodafone och Securitas över tjänsten från Telefónica.
I samband med överföringen av information mellan de båda systemen uppstod flera tekniska problem som påverkade trygghetsarmbandens funktion.
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Delvis finansierat av EU
Av det totala kontraktsvärdet på 42,6 miljoner euro kom 4,6 miljoner euro från EU-medel.
Pengarna användes till inköp av 22 800 enheter, däribland mottagare som bärs av brottsoffren samt elektroniska fotbojor och tillhörande utrustning för de övervakade männen.
Spaniens revisionsmyndighet har tidigare konstaterat allvarliga brister i både upphandlingen och uppföljningen av systemet.
Problemen har även uppmärksammats av EU-kommissionen, eftersom utrustningen ingår i Spaniens återhämtningsplan och därmed är kopplad till utbetalningar av EU-stöd.
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Har välkomnat utredningen
Jämställdhetsminister Ana Redondo har uppgett att regeringen kommer att lämna ut all efterfrågad information.
Hon har samtidigt försvarat hanteringen av pengarna och pekat på att ett nytt avtal ska åtgärda bristerna i det tidigare systemet.
Det konservativa oppositionspartiet Partido Popular har välkomnat utredningen och lovat att granska användningen av EU-medlen om partiet kommer till makten efter nästa val.
Europeiska åklagarmyndigheten, med säte i Luxemburg, ansvarar för att utreda och lagföra brott som skadar EU ekonomiska intressen, däribland misstänkta bedrägerier med unionsmedel.
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