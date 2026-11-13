Spanien köpte tusentals armband för EU-pengar – utreds för bedrägeri

Elektroniska trygghetsarmband för kvinnor som utsatts för våld sågs som en lösning av den spanska regeringen. De signalerar om en viss person med fotboja befinner sig i närheten.

Men nu utreder Europeiska åklagarmyndigheten misstänkt bedrägeri.

Enligt åklagarmyndigheten kan det handla om bedrägeri gällande EU-medel som avsatts för inköp av elektronisk övervakningsutrustning, skriver El País.

Uppstod tekniska problem

Syftet med utrustningen är att säkerställa att män som omfattas av kontaktförbud eller domar för våld mot kvinnor följer de beslutade restriktionerna.

Utredningen inleddes redan 2025. Sedan mars i år har myndigheten begärt in dokumentation från det spanska jämställdhetsdepartementet, som uppger att det inte fått någon närmare information om vad utredarna söker.

Bakgrunden är en uppmärksammad affär mellan två leverantörer av övervakningssystemet. Den 6 november 2023 tog Vodafone och Securitas över tjänsten från Telefónica.

I samband med överföringen av information mellan de båda systemen uppstod flera tekniska problem som påverkade trygghetsarmbandens funktion.

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