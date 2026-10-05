Meloni vill ha copyright på sin catchphrase – oroar sig för AI

Ansökan lämnades in till EU immaterialrättsmyndighet EUIPO den 5 oktober och har bekräftats av Melonis kansli, enligt Reuters.

Den innehåller en fyra sekunder lång ljudinspelning där premiärministern två gånger säger ”Jag är Giorgia” på italienska.

Melonis formulering har blivit starkt förknippad med henne.

Har drabbats tidigare

Den var också titeln på hennes självbiografi från 2021 och bygger på ett uppmärksammat uttalande från ett politiskt möte 2019. Uttalandet har senare även blivit en discolåt.

Meloni har under flera år utsatts för manipulerat material på internet.

Falska bilder av premiärministern har vid flera tillfällen spridits som om de vore äkta, bland annat en bild där hon framställs i underkläder.

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