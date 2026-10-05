Italiens premiärminister Giorgia Meloni har ansökt om att varumärkesskydda sin röst inom EU. Det ses som ett försök att stärka skyddet mot AI-genererade deepfakes.
Meloni vill ha copyright på sin catchphrase – oroar sig för AI
Ansökan lämnades in till EU immaterialrättsmyndighet EUIPO den 5 oktober och har bekräftats av Melonis kansli, enligt Reuters.
Den innehåller en fyra sekunder lång ljudinspelning där premiärministern två gånger säger ”Jag är Giorgia” på italienska.
Melonis formulering har blivit starkt förknippad med henne.
Har drabbats tidigare
Den var också titeln på hennes självbiografi från 2021 och bygger på ett uppmärksammat uttalande från ett politiskt möte 2019. Uttalandet har senare även blivit en discolåt.
Meloni har under flera år utsatts för manipulerat material på internet.
Falska bilder av premiärministern har vid flera tillfällen spridits som om de vore äkta, bland annat en bild där hon framställs i underkläder.
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Kan stärka skyddet
Hon har kritiserat spridningen av sådant material och varnat för att AI kan användas för att sprida falska uppgifter och angripa enskilda personer.
Samtidigt har hon uppmanat internetanvändare att kontrollera innehållet innan de delar det vidare.
EUIPO har ännu inte fattat beslut om ansökan. Ett godkännande skulle dock inte automatiskt innebära att det blir förbjudet att använda Melonis röst i AI-genererade deepfakes.
Däremot kan ett varumärkesskydd ge henne ytterligare juridiska möjligheter att agera mot personer eller företag som efterliknar hennes röst.
Rättsfall pågår
Meloni har redan tagit rättsliga steg mot AI-genererat material.
Under 2024 inledde hon en civilrättslig process mot en man på Sardinien som anklagas för att ha skapat och spridit pornografiska deepfake-bilder där hennes ansikte användes.
Fallet är fortfarande pågående i en italiensk domstol.
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