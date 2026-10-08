Mannheimer Swartling och Schjødt bakom NCC:s miljardaffär

Byggbolaget NCC meddelade i onsdags att det säljer hela affärsområdet Industry för ett företagsvärde på 8,2 miljarder kronor. Det är en transaktion med två köpare. Heidelberg Materials tar över verksamheten i Sverige och Norge, medan irländska CRH köper den danska och finska delen.

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Nu har Mannheimer Swartling gått ut med att byrån är legal rådgivare till Heidelberg Materials. Enligt byrån motsvarar den svensk-norska delen ett företagsvärde på cirka 5,5 miljarder kronor. Den omfattar 106 täkter för stenmaterial och 44 asfaltverk.

Byråns team består i huvudsak av Rickard Carrick, Sofie Andersson, Madelén Gideonsson, Jens Meynert, Lucas Leger Jonsson, Gustav Nordström, Jens Agö, Kevin Skoglund och Frida Råhlander. De har haft stöd av kollegor från de flesta av byråns specialistgrupper.

På andra sidan bordet har Advokatfirman Schjødt varit legal rådgivare till NCC, enligt NCC:s pressmeddelande. SEB Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och KPMG har gjort den finansiella due diligence-granskningen. Vilka rådgivare CRH har anlitat har inte offentliggjorts.

Drygt nio gånger rörelseresultatet

NCC Industry omsatte 12,6 miljarder kronor och hade ett rörelseresultat på 879 miljoner kronor under 2025. Köpeskillingen motsvarar alltså drygt nio gånger fjolårets rörelseresultat. Heidelbergs del utgör ungefär två tredjedelar av det totala värdet.

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Köpeskillingen betalas kontant vid tillträdet. NCC räknar med ett positivt kassaflöde på omkring 7 miljarder kronor. Affären kräver godkännande från berörda myndigheter och väntas inte slutföras förrän under andra halvåret 2027. Heidelberg Materials finns redan på över 100 platser i Sverige och Norge.

”Försäljningen gör NCC mindre kapitalintensivt, frigör betydande kapital och stärker vår finansiella flexibilitet”, säger NCC:s vd Tomas Carlsson i pressmeddelandet.