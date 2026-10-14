Linkedins 3,5 miljardersböter prövas direkt i högsta instans

Irlands högsta domstol, Supreme Court, har beviljat ett ovanligt så kallat språngöverklagande i tvisten mellan Microsoftägda Linkedin och den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (DPC). Det rapporterar Irish Independent.

Målet gäller den bot på 310 miljoner euro, motsvarande omkring 3,5 miljarder kronor, som DPC utfärdade mot Linkedin i oktober 2024.

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Det ovanliga är att båda sidor överklagar. DPC vill att högsta domstolen ändrar tre av de fyra principfrågor som High Court avgjorde i våras. Linkedin vill gå direkt till högsta instans med den fjärde.

”Mycket stor betydelse”

I ett åttasidigt beslut konstaterar domstolen att det finns exceptionella omständigheter som motiverar att Court of Appeal hoppas över. Enligt Irish Independent skriver domstolen att fallet har mycket stor betydelse i sig och kommer att avgöra vilken lag som gäller på ett viktigt regleringsområde.

Domstolen erkänner att en prövning i hovrätten har ett värde. Det värdet måste dock vägas mot kostnaderna och förseningen innan själva sakfrågan kan prövas.

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Domstolen pekar också på att boten är mycket stor och att Linkedin har hundratals miljoner användare. Avgörandet väntas dessutom påverka hur andra överklaganden av tillsynsbeslut hanteras.

Någon snabbprövning blir det däremot inte. DPC hade begärt förtur, men domstolen anser inte att målet är så brådskande att det ska gå före mål som redan fått datum. Överklagandet väntas därför tas upp i början av 2027.