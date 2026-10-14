Striden om GDPR-boten på 310 miljoner euro hoppar över hovrätten. Irlands högsta domstol ska nu pröva fallet, och både Linkedin och tillsynsmyndigheten DPC har överklagat.
Linkedins 3,5 miljardersböter prövas direkt i högsta instans
Irlands högsta domstol, Supreme Court, har beviljat ett ovanligt så kallat språngöverklagande i tvisten mellan Microsoftägda Linkedin och den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (DPC). Det rapporterar Irish Independent.
Målet gäller den bot på 310 miljoner euro, motsvarande omkring 3,5 miljarder kronor, som DPC utfärdade mot Linkedin i oktober 2024.
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Det ovanliga är att båda sidor överklagar. DPC vill att högsta domstolen ändrar tre av de fyra principfrågor som High Court avgjorde i våras. Linkedin vill gå direkt till högsta instans med den fjärde.
”Mycket stor betydelse”
I ett åttasidigt beslut konstaterar domstolen att det finns exceptionella omständigheter som motiverar att Court of Appeal hoppas över. Enligt Irish Independent skriver domstolen att fallet har mycket stor betydelse i sig och kommer att avgöra vilken lag som gäller på ett viktigt regleringsområde.
Domstolen erkänner att en prövning i hovrätten har ett värde. Det värdet måste dock vägas mot kostnaderna och förseningen innan själva sakfrågan kan prövas.
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Domstolen pekar också på att boten är mycket stor och att Linkedin har hundratals miljoner användare. Avgörandet väntas dessutom påverka hur andra överklaganden av tillsynsbeslut hanteras.
Någon snabbprövning blir det däremot inte. DPC hade begärt förtur, men domstolen anser inte att målet är så brådskande att det ska gå före mål som redan fått datum. Överklagandet väntas därför tas upp i början av 2027.
Striden gäller vad som får överklagas
Den underliggande frågan är teknisk men får stor praktisk betydelse. I april slog domaren Nessa Cahill i High Court fast att Linkedins överklagande enligt den irländska dataskyddslagens paragraf 142 bara gäller själva boten, inte DPC:s slutsats att Linkedin brutit mot GDPR. Det framgår av en sammanfattning av domen i Irish Legal News.
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På den punkten fick DPC alltså rätt. Det är den fråga Linkedin nu vill få prövad i högsta domstolen.
Samtidigt gav High Court domstolarna ett brett mandat att själva pröva fallet. Domstolen ska kunna ersätta DPC:s beslut med ett eget och har utrymme att ta in ny bevisning och nya argument. Det är dessa delar DPC nu överklagar.
Klagomålet kom från Frankrike
Ärendet går tillbaka till 2018. Den franska organisationen La Quadrature du Net lämnade då in ett klagomål till den franska dataskyddsmyndigheten CNIL för 8 540 Linkedin-användares räkning. Eftersom Linkedin har sitt EU-huvudkontor i Dublin tog DPC över som ledande tillsynsmyndighet.
Efter sex års utredning kom DPC fram till att Linkedin saknat laglig grund för att använda medlemmarnas data till beteendeanalys och riktad reklam. Myndigheten bedömde också att informationen till användarna varit otillräcklig.
”Behandling av personuppgifter utan en lämplig rättslig grund är en tydlig och allvarlig kränkning av den registrerades grundläggande rätt till dataskydd”, sa DPC:s vice kommissionär Graham Doyle när beslutet offentliggjordes.
Linkedin uppgav då till AP att bolaget ansåg sig följa reglerna, men att det arbetade med att anpassa sina annonsrutiner till beslutet.
Boten blev lägre än Microsoft själva räknat med. Bolaget hade inför investerare flaggat för en kostnad på omkring 425 miljoner dollar.
Följs av fler techjättar
Utgången kan få betydelse långt utanför Linkedin. Irland är huvudtillsynsmyndighet för de flesta amerikanska techjättarna i EU, och flera av dem har stora GDPR-böter som ligger i domstol.
GDPR-böterna har vuxit snabbt sedan förordningen infördes, som Realtid tidigare rapporterat. Redan tidigt syntes också tecken på att stora böter kan sänkas vid överklagande