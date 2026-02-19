En huvudägare och grundare av ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm åtalas för två fall av marknadsmanipulation. Mannen misstänks ha ägnat sig åt otillåten egenhandel, så kallad wash trade, där han själv stod som både köpare och säljare.
Köpte och sålde till sig själv – nu åtalas börsgrundaren
Ekobrottsmyndighetens utredning visar att mannen under två dagar i slutet av november och början av december 2024 genomförde aktieaffärer mellan sitt privata konto och ett konto tillhörande hans eget bolag.
Ingen verklig ägarförändring ägde rum, enligt åklagaren.
Ger marknaden vilseledande signaler
Transaktionerna uppgick till sammanlagt drygt 2,6 miljoner kronor och utgjorde mellan 85 och 88 procent av den totala dagsomsättningen i aktien under de aktuella dagarna, uppger Ekobrottsmyndigheten.
”Det här är ett beteende som kan jämföras med en bostadsbudgivning där säljaren själv deltar och driver upp intresset. Den här typen av handel ger vilseledande signaler till marknaden”, säger kammaråklagare Jan Leopoldson vid Ekobrottsmyndigheten i en kommentar.
Enligt Leopoldson är det viktigt att sparare känner till att egna order som träffar varandra kan leda till höga sanktionsavgifter eller åtal för marknadsmanipulation.
Förnekar brott
Mannens försvarare, advokat Conny Cedermark från Astra Advokater, uppger till Dagens Juridik att hans klient ”förnekar med emfas” att han haft uppsåt till brottslig gärning.
Försvaret hävdar att syftet med transaktionerna var att flytta aktieinnehav från bolagets depå till en privat pensionsdepå hos Swedbank, och att handeln skett till marknadspris.
Mannen ska dessutom ha diskuterat flytten med sin bank och följt Finansinspektionens anvisningar om hur man undviker uppgjord handel, enligt försvaret.
Åklagaren yrkar utöver åtalet även att mannens privata bolag ska åläggas en företagsbot om 200 000 kronor, då brottet ska ha begåtts i näringsverksamhet.
Målet kommer att prövas av Stockholms tingsrätt.