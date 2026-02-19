Köpte och sålde till sig själv – nu åtalas börsgrundaren

Ekobrottsmyndighetens utredning visar att mannen under två dagar i slutet av november och början av december 2024 genomförde aktieaffärer mellan sitt privata konto och ett konto tillhörande hans eget bolag.

Ingen verklig ägarförändring ägde rum, enligt åklagaren.

Ger marknaden vilseledande signaler

Transaktionerna uppgick till sammanlagt drygt 2,6 miljoner kronor och utgjorde mellan 85 och 88 procent av den totala dagsomsättningen i aktien under de aktuella dagarna, uppger Ekobrottsmyndigheten.

”Det här är ett beteende som kan jämföras med en bostadsbudgivning där säljaren själv deltar och driver upp intresset. Den här typen av handel ger vilseledande signaler till marknaden”, säger kammaråklagare Jan Leopoldson vid Ekobrottsmyndigheten i en kommentar.

Enligt Leopoldson är det viktigt att sparare känner till att egna order som träffar varandra kan leda till höga sanktionsavgifter eller åtal för marknadsmanipulation.