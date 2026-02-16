Efter förskingringen: Kommun får bara bråkdel i rättegångskostnader

I det uppmärksammade fallet i Solna fälldes den före detta finanssekreteraren och dömdes till tre års fängelse för mångmiljonöverföringar som pågått under flera års tid.

Kommunen anlitade en advokat från Vinge som ombud i målet och begärde 621 600 kronor inklusive moms i ersättning från staten för rättegångskostnaderna.

Får bara en tiondel

Tingsrätten beviljar dock endast 63 000 kronor, det belopp som den dömda finanssekreteraren hade vitsordat som skäligt, rapporterar Dagens Juridik.

I domskälen konstaterar tingsrätten att även om skadeståndsanspråket är betydande har skadeståndsfrågan i sig inte varit komplicerad. Därför har den inte medfört några betydande utredningar för ombudet.

Arvodet avsåg arbete under knappt ett år, från februari 2025 till januari 2026.