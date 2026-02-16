Solna kommun får nöja sig med en tiondel av de begärda ombudskostnaderna i det uppmärksammade förskingringsmålet där en tidigare finanssekreterare förde över 18,3 miljoner kronor från kommunen.
Efter förskingringen: Kommun får bara bråkdel i rättegångskostnader
I det uppmärksammade fallet i Solna fälldes den före detta finanssekreteraren och dömdes till tre års fängelse för mångmiljonöverföringar som pågått under flera års tid.
Kommunen anlitade en advokat från Vinge som ombud i målet och begärde 621 600 kronor inklusive moms i ersättning från staten för rättegångskostnaderna.
Får bara en tiondel
Tingsrätten beviljar dock endast 63 000 kronor, det belopp som den dömda finanssekreteraren hade vitsordat som skäligt, rapporterar Dagens Juridik.
I domskälen konstaterar tingsrätten att även om skadeståndsanspråket är betydande har skadeståndsfrågan i sig inte varit komplicerad. Därför har den inte medfört några betydande utredningar för ombudet.
Arvodet avsåg arbete under knappt ett år, från februari 2025 till januari 2026.
Fängelsedom för grov trolöshet
Fredagens dom innebar att finanssekreteraren döms till tre års fängelse för grov trolöshet mot huvudman.
Kvinnan gjorde 179 överföringar mellan 2019 och 2023 och dolde dem i bokföringen.
En varningsfunktion i kommunens kontrollsystem som ska stoppa betalningar till privata konton var dessutom avstängd under perioden.
Kvinnan nekade till brott och hävdade att hon utsatts för ett romansbedrägeri där en person som utgav sig för att vara Mick Jagger övertalat henne att skicka pengar.
Tingsrätten konstaterar att hon haft en central förtroendeställning och medvetet missbrukat den. Utöver fängelsestraffet ska hon betala drygt 18,7 miljoner kronor i skadestånd till kommunen. Varav 566 400 kronor avser utredningskostnader för externa utredare från CGI och KPMG.
Vinge-advokaten vill inte kommentera domen eller arvodet och hänvisar till Solna stad.
Huruvida kommunen avser att överklaga ersättningsbeslutet är ännu oklart.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
