Klockan tickar för Domstolsverket: "Statens bultande hjärta"

2027 tar en styrelse över ledningen av Domstolsverket. Nio personer ska styra myndigheten – sju från domstolsväsendet, en advokat och en med erfarenhet från offentlig ledning.

Till skillnad från andra statliga styrelser nomineras ledamöterna av domstolarna själva och inte av regeringen.

Omfattningen är massiv.

”Hela verksamheten behöver genomlysas. Det här är inte någon marginal ändring i någon styrelsefunktion – utan det är alltifrån att vi har byggt om lokaler till att alla våra styrsystem måste anpassas”, säger Mikael Forsgren, som förra veckan tillträdde som Domstolsverkets generaldirektör, till Dagens Juridik.

Kapillärerna ska nås

Mandatet kommer från domstolarna själva och inte från regeringen. Det förändrar allt från budgetprocesser till hur människor tänker om sitt uppdrag.

”Att göra den kulturella resan tar tid. Att få ut i kapillärerna i organisationen vad det här innebär, det är inte gjort på en kafferast”, säger Forsgren.

Men den löpande verksamheten måste samtidigt fungera.

”Domstolarna är statens bultande hjärta, så det får inte gå snett. Varken med det nya eller det löpande”, säger Forsgren.

Riksdagen ska rösta en gång till om reformen. Tills dess planerar generaldirektören som om den blir verklighet.