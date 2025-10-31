Realtid
Klimatuppgörelsen klar: Transportmålet räddat

Christofer Fjellner (M) har presenterat de nya klimatmålen. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Miljömålsberedningen presenterade på torsdagen sitt långväntade betänkande om Sveriges klimatmål. Efter månader av osäkerhet står nu alla åtta riksdagspartier enade – 2030-målet för transportsektorn ska finnas kvar.

Det är en ”revision, inte revolution” av klimatmålen, enligt beredningens ordförande Christofer Fjellner (M).

Men betydelsen av den parlamentariska enigheten ska inte underskattas, menar han när han överlämnar förslaget till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), skriver Aktuell Hållbarhet.

Transportmålet förstärks

Särskilt viktigt är att det omdebatterade transportmålet, 70 procent minskade utsläpp till 2030, nu står starkt.

Miljömålsberedningen slår fast att en målbild behövs även efter 2030, och föreslår att myndigheter tar fram konkreta mål för elektrifiering och utfasning av fossila drivmedel, skriver Mattias Goldmann, vd för 2030-sekretariatet, i en analys i Aktuell Hållbarhet.

”Det är en stor lättnad att transportmålet blir kvar. Nu kan vi hålla fokus fram till mållinjen”, säger Per Östborn, tillförordnad generalsekreterare för Gröna Mobilister, till tidningen.

EU-harmonisering med dubbla effekter

Målen harmoniseras nu med EU:s krav genom att basåret ändras till 2005, vilket innebär 60 procent minskade utsläpp till 2030.

Samtidigt föreslås en linjär utsläppminskningsmål mellan 2015 och 2030, vilket i praktiken skärper kraven jämfört med nuvarande lagstiftning som tillåter att målen nås sista december målåret.

Kompletterande åtgärder utanför Sveriges gränser får samtidigt öka från 3,7 till 4,3 miljoner ton.

Bred tilltro – men oro för genomförande

Reaktionerna från näringslivet och miljöorganisationer är i huvudsak positiva. Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, betonar vikten för konkurrenskraft och investeringsvilja. ”Det är viktigt att Sverige står fast vid klimatmålen”, säger hon till Aktuell Hållbarhet.

Läs även:
Miljön får betala när EU satsar på försvaret. Dagens PS

Martin Wadmark, klimatexpert på WWF och ledamot i Miljömålsberedningen, menar dock att ännu högre ambitioner hade behövts för att vara i linje med vetenskapen och Parisavtalet.

Oro finns för om målen verkligen kan nås. Klimatpolitiska rådets ordförande Åsa Persson är tydlig:

”Det som skulle ge snabbast effekt är att justera bränsleskatterna och höja reduktionsplikten. Det är bråttom”, säger hon.

Betänkandet går nu på remiss över jul, med förväntat regeringsförslag i februari eller mars och riksdagsbeslut innan sommaren.

HållbarhetKlimatmålRiksdagentransportmålutsläpp
