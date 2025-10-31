Klimatuppgörelsen klar: Transportmålet räddat

Det är en ”revision, inte revolution” av klimatmålen, enligt beredningens ordförande Christofer Fjellner (M).

Men betydelsen av den parlamentariska enigheten ska inte underskattas, menar han när han överlämnar förslaget till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), skriver Aktuell Hållbarhet.

Transportmålet förstärks

Särskilt viktigt är att det omdebatterade transportmålet, 70 procent minskade utsläpp till 2030, nu står starkt.

Miljömålsberedningen slår fast att en målbild behövs även efter 2030, och föreslår att myndigheter tar fram konkreta mål för elektrifiering och utfasning av fossila drivmedel, skriver Mattias Goldmann, vd för 2030-sekretariatet, i en analys i Aktuell Hållbarhet.

”Det är en stor lättnad att transportmålet blir kvar. Nu kan vi hålla fokus fram till mållinjen”, säger Per Östborn, tillförordnad generalsekreterare för Gröna Mobilister, till tidningen.