27 jan. 2026

”Det är ofta chefen som dricker mest”

Hon toppar listan även i år – med stor marginal

Årets högsta arvode bland målsägandebiträden går till Elisabeth Massi Fritz (Foto: Raw).
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

Elisabeth Massi Fritz toppar även i år listan över de målsägandebiträden som fått mest statlig ersättning.

Under 2025 landade hennes arvode på drygt 4,4 miljoner kronor i arvode. Det är mer än dubbelt så mycket som tvåan på listan.

Dagens Juridik sammanställer årligen ersättningen till offentligt finansierade jurister. Elisabeth Massi Fritz fortsätter att dominera kategorin målsägandebiträden.

Stark position

Hon driver en av landets mest profilerade brottsofferbyråer och arbetar främst med vålds- och sexualbrott, hedersrelaterade brott samt mål som rör kvinnor och barn.

Hon företräder ofta målsägande i medialt uppmärksammade fall och har byggt upp en stark position efter mer än 30 år i yrket.

För att ta sig in på årets topplista behövde ett målsägandebiträde fakturera minst 1,7 miljoner kronor.

Nivån visar hur stort försprång Massi Fritz har jämfört med övriga målsägandebiträden.

Karin Andersen
Karin Andersen
