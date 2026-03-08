En man i 20-årsåldern har dömts till tre och ett halvt års fängelse för att ha hotat och försökt utpressa sin egen försvarare. Advokaten hade missat att överklaga en dom i rätt tid. Det utlöste en storm av hotfulla meddelanden där mannen krävde miljoner i kompensation.
Hotade egna advokaten efter miss – får fängelse
Göteborgs tingsrätt har dömt mannen, som är i 20-årsåldern, för grovt olaga hot, försök till grov utpressning och grovt övergrepp i rättssak. Brotten riktades mot hans egna offentlige försvarare.
Bakgrunden är att advokaten hade glömt att överklaga en dom där man dömts till sex månaders fängelse för narkotikabrott.
Missa inte: Köpte aktier före miljardaffär – brodern frias nu i hovrätten. Realtid
När advokaten den 3 januari insåg sitt misstag, dagen efter att överklagandefristen löpt ut, kontaktade han sin klient för att förklara situationen.
Det som följde var en intensiv meddelandeväxling där tonen snabbt eskalerade. Mannen krävde två till tre miljoner kronor i kompensation, alternativt att advokaten skulle köpa en bostadsrätt värd 1,1 miljoner kronor.
Advokaten erbjöd 100 000 kronor baserat på Justitiekanslerns praxis för felaktig frihetsberövning, men det avvisades.
I meddelandena skrev mannen enligt åklagaren att han ”har folk överallt”, att han vet var advokaten bor och arbetar, att han kan lokalisera advokatens barn och att han har tillgång till ungdomar som utför våldsdåd till låg ersättning.
Hävdade att vänner tog över telefonen
Under rättegången förnekade mannen brotten och hävdade att det var andra personer som skickat de hotfulla meddelandena.
Enligt hans berättelse hade han festat sedan nyår och vid tidpunkten befann han sig i en lägenhet i Angered tillsammans med vänner.
Läs även: Arvsordningen styr ditt arv – men så kan du själv påverka fördelningen. E55
Mannen uppgav att han lagt ifrån sig telefonen och att två av vännerna sagt ”ge oss telefonen, vi sköter det”. Han ska sedan ha lämnat lägenheten och först den 5 januari återvänt och läst vad som skrivits.
Tingsrätten fäste dock ingen tilltro vid denna förklaring. Rätten konstaterade att mannen först vid slutförhöret lämnade denna version, efter att i tidigare förhör ha uppgett att det var han själv som skrivit alla meddelanden.
”Hans berättelse som inte gått att kontrollera, eftersom mannen inte berättat vilka personerna är, framstår som en ren efterhandskonstruktion”, skriver tingsrätten i domen.
Advokaten vägrade vittna
Ett anmärkningsvärt inslag i målet är att målsäganden vägrade svara på frågor under rättegången. Han svarade ”inga kommentarer” på samtliga frågor, oavsett vem som ställde dem. Istället föredrogs de fyra förhör som hållits med honom under förundersökningen.
Missa inte: Trump i juridiskt haveri – total kovändning på 24 timmar. Realtid
Av förhören framgår att advokaten inledningsvis var ”skitorolig” och beskrev sig själv som i chock. Men redan efter några dagar hade tonen mellan parterna mjuknat. I ett förhör den 6 januari uppgav advokaten att mannen hade bett om ursäkt och att konflikten var löst.
”Om jag skulle träffa honom imorgon på stan så tror jag att vi hade kramats”, sa advokaten i ett av förhören.
Trots advokatens ovilja att medverka bedömde tingsrätten att åtalen var styrkta genom meddelandena och de tidigare förhören.
Tidigare dömd – pengar förverkas
Den dömda förekommer under elva avsnitt i belastningsregistret och dömdes så sent som i december förra året för narkotikabrott.
Läs även: Skandaldomen: DNA på könsorganet räckte inte – utredningen anses för dyr Dagens PS
I samband med det aktuella målet dömdes han även för ett narkotikabrott från mars 2024, då 9,86 gram cannabis påträffades vid hans fötter i en bil tillsammans med vågar och förpackningsmaterial.
54 000 kronor i kontanter som beslagtogs förverkas då rätten bedömer att pengarna med övervägande sannolikhet utgör utbyte av brottslig verksamhet.
Domen kan överklagas till hovrätten senast den 17 mars.