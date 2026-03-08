Hotade egna advokaten efter miss – får fängelse

Göteborgs tingsrätt har dömt mannen, som är i 20-årsåldern, för grovt olaga hot, försök till grov utpressning och grovt övergrepp i rättssak. Brotten riktades mot hans egna offentlige försvarare.

Bakgrunden är att advokaten hade glömt att överklaga en dom där man dömts till sex månaders fängelse för narkotikabrott.

När advokaten den 3 januari insåg sitt misstag, dagen efter att överklagandefristen löpt ut, kontaktade han sin klient för att förklara situationen.

Det som följde var en intensiv meddelandeväxling där tonen snabbt eskalerade. Mannen krävde två till tre miljoner kronor i kompensation, alternativt att advokaten skulle köpa en bostadsrätt värd 1,1 miljoner kronor.

Advokaten erbjöd 100 000 kronor baserat på Justitiekanslerns praxis för felaktig frihetsberövning, men det avvisades.

I meddelandena skrev mannen enligt åklagaren att han ”har folk överallt”, att han vet var advokaten bor och arbetar, att han kan lokalisera advokatens barn och att han har tillgång till ungdomar som utför våldsdåd till låg ersättning.

Hävdade att vänner tog över telefonen

Under rättegången förnekade mannen brotten och hävdade att det var andra personer som skickat de hotfulla meddelandena.

Enligt hans berättelse hade han festat sedan nyår och vid tidpunkten befann han sig i en lägenhet i Angered tillsammans med vänner.

Mannen uppgav att han lagt ifrån sig telefonen och att två av vännerna sagt ”ge oss telefonen, vi sköter det”. Han ska sedan ha lämnat lägenheten och först den 5 januari återvänt och läst vad som skrivits.

Tingsrätten fäste dock ingen tilltro vid denna förklaring. Rätten konstaterade att mannen först vid slutförhöret lämnade denna version, efter att i tidigare förhör ha uppgett att det var han själv som skrivit alla meddelanden.

”Hans berättelse som inte gått att kontrollera, eftersom mannen inte berättat vilka personerna är, framstår som en ren efterhandskonstruktion”, skriver tingsrätten i domen.