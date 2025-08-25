Högsta domstolen avgör hur den kriminella ekonomin ska straffas

Det hela har sin början i en tingsrättsdom där två personer dömdes för grova bidragsbrott. De ansökte om och erhöll allmänt och särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan för tandvårdsåtgärder som aldrig utförts, skriver Dagens Juridik.

De båda dömdes även för grovt penningstvättsbrott då pengarna från fusket omsatts i annan verksamhet. Båda dessa brottsrubriceringarna fälldes personerna även för i Hovrätten.

Men de båda dömdes däremot inte för grovt bokföringsbrott som åklagaren velat då dessa åtalspunkter ogillades av båda instanser.

Ansågs inte bryta mot bokföringsskyldigheten

I Hovrätten konstaterade majoriteten att de medel som Försäkringskassa betalat ut in var föremål för återkrav när de bokfördes i bolagen.

Vid utbetalningstillfället innebar inbetalningarna en ökning av de ekonomiska fördelarna i bolaget och kan alltså räknas som en intäkt.

Därmed kunde inte de åtalade anses ha åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att bokföra eller låta bokföra intäkter. Dessa intäkter motsvaras inte av verkliga intäkter.