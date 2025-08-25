Realtid
Högsta domstolen avgör hur den kriminella ekonomin ska straffas

Högsta domstolen ska avgöra ett mål som kan få betydelse för kriminellas framtida ekonomiska verksamhet. (Foto: Leif R Jansson/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

En principiellt viktig dom om potentiell pengatvätt ska avgöras av Högsta domstolen. Ska pengar från brottslighet som används i annan verksamhet ses som bokföringsbrott eller inte är frågan.

Det hela har sin början i en tingsrättsdom där två personer dömdes för grova bidragsbrott. De ansökte om och erhöll allmänt och särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan för tandvårdsåtgärder som aldrig utförts, skriver Dagens Juridik.

De båda dömdes även för grovt penningstvättsbrott då pengarna från fusket omsatts i annan verksamhet. Båda dessa brottsrubriceringarna fälldes personerna även för i Hovrätten.

Men de båda dömdes däremot inte för grovt bokföringsbrott som åklagaren velat då dessa åtalspunkter ogillades av båda instanser.

Ansågs inte bryta mot bokföringsskyldigheten

I Hovrätten konstaterade majoriteten att de medel som Försäkringskassa betalat ut in var föremål för återkrav när de bokfördes i bolagen.

Vid utbetalningstillfället innebar inbetalningarna en ökning av de ekonomiska fördelarna i bolaget och kan alltså räknas som en intäkt.

Därmed kunde inte de åtalade anses ha åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att bokföra eller låta bokföra intäkter. Dessa intäkter motsvaras inte av verkliga intäkter.

Friande dom i Högsta domstolen kan hjälpa den kriminella ekonomin

Riksåklagaren tog för några månader sedan upp fallet och överklagade till Högsta domstolen. Denne anser att det är mycket viktigt att bokföringsplikten utförs på korrekt sätt. Genom att bokföra medel som tillkommit genom brott och därigenom:

”…ge sken av en välfungerande verksamhet trots att den stor del av ”intäkterna” består av medel åtkomna genom exempelvis bidragsbrott torde stå i direkt strid med de syften som bär upp regleringen kring bokföringsplikten och kansåledes knappast anses tillåtet”, skriver RÅ i överklagandet.

Enligt Riksåklagaren är det allt vanligare att grovt kriminella använder bokföring för dölja olaglig verksamhet och möjliggöra penningtvätt.

Det är därför extra viktigt, anser RÅ, att det blir en fällande dom. Annars kan praxis bildas som gör det svårare i arbetet med att motverka den kriminella ekonomin.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

