Högsta domstolen friar Bonnesen

Domen meddelades i Stockholm på tisdagen.

Birgitte Bonnesen åtalades för uttalanden hon gjorde i intervjuer med Svenska Dagbladet och TT i oktober 2018, i samband med att Swedbank (börskurs Swedbank) presenterade sin tredje kvartalsrapport.

Hovrätten hade i september 2024 dömt henne till ett år och tre månaders fängelse för grovt svindleri, efter att tingsrätten tidigare friande henne.

Yttrandefriheten trumfade

Högsta domstolen konstaterar att Bonnesens intervjusvar utgjorde ett led i journalistisk verksamhet och låg inom ramen för yttrandefrihetsgrundlagarnas syfte att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning.

Domstolen understryker att Bonnesen hade kort tid för eftertanke och att redigeringsansvaret låg hos journalisterna och redaktionerna, samt att det inte framkommit att hennes syfte var att sprida vilseledande uppgifter.

ANNONS

”Åtalet för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation ska redan på denna grund ogillas i sin helhet”, skriver HD i domskälen.