Högsta domstolen friar Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen från åtalet om grovt svindleri. Domstolen slår fast att hennes uttalanden till medier skyddas av meddelarfriheten i yttrandefrihetsgrundlagarna.
Högsta domstolen friar Bonnesen
Domen meddelades i Stockholm på tisdagen.
Birgitte Bonnesen åtalades för uttalanden hon gjorde i intervjuer med Svenska Dagbladet och TT i oktober 2018, i samband med att Swedbank (börskurs Swedbank) presenterade sin tredje kvartalsrapport.
Missa inte: Bonnesen får sin dag i rätten: ”En framgång”. Realtid
Hovrätten hade i september 2024 dömt henne till ett år och tre månaders fängelse för grovt svindleri, efter att tingsrätten tidigare friande henne.
Yttrandefriheten trumfade
Högsta domstolen konstaterar att Bonnesens intervjusvar utgjorde ett led i journalistisk verksamhet och låg inom ramen för yttrandefrihetsgrundlagarnas syfte att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning.
Läs även: Bankerna vänder blad efter penningtvättsskandalerna. Dagens PS
Domstolen understryker att Bonnesen hade kort tid för eftertanke och att redigeringsansvaret låg hos journalisterna och redaktionerna, samt att det inte framkommit att hennes syfte var att sprida vilseledande uppgifter.
”Åtalet för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation ska redan på denna grund ogillas i sin helhet”, skriver HD i domskälen.
En skiljaktig
Fallet har rört frågan om hur brottsbalkens bestämmelser om svindleri förhåller sig till yttrandefrihetsgrundlagarna, en juridisk fråga som bedömare tidigare pekat ut som avgörande för utgången och med potentiellt stor betydelse för hur företagsledare kommunicerar med marknaden.
Missa inte: Advokaten fakturerade 27 000 i timmen – nu är affärsmodellen på väg bort. Realtid
En av de fem justitieråden, Dag Mattsson, är skiljaktig i motiveringen och anser att meddelarfriheten är ännu starkare än vad domstolens majoritet slår fast.
Han menar att skyddet är i det närmaste absolut när uppgifter lämnas till journalister i publiceringssyftem utan att domstolarna behöver pröva syftet eller yttrandefrihetsrelevansen.
Bonnesen tillerkänns ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader i samtliga instanser, totalt drygt 13,6 miljoner kronor.