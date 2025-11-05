Högsta domstolen har beslutat att hålla huvudförhandling i målet mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen, men säger samtidigt nej till hennes begäran om ett nytt förhör.
Bonnesen får sin dag i rätten – men inget nytt förhör
Beslutet kommer efter att HD i juni beviljat prövningstillstånd i det uppmärksammade fallet om grovt svindleri.
Efter att Högsta domstolen i juni meddelade prövningstillstånd begärde Birgitte Bonnesen, genom sina advokater, att domstolen både skulle hålla huvudförhandling och tillåta ett nytt förhör med henne, rapporterar Dagens Industri.
Den tidigare vd:n för Swedbank (börskurs Swedbank) hävdade att hovrätten dömt henne utan att fråga vad hon faktiskt menade med sina kritiserade uttalanden, och att HD därför borde tillåta ett tilläggsförhör.
HD sätter rättspraxis med fallet Bonnesen
Fängelsedomen mot Swedbanks tidigare vd står och väger – och nu är det juridiken, inte fakta, som ska avgöra.
Delvis seger för Bonnesen
Nu går HD delvis på försvarets linje. Domstolen säger ja till en huvudförhandling, vilket innebär att parterna får lägga fram sina argument muntligen inför domstolen.
Alternativet hade varit att HD avgjorde målet enbart på skriftligt material, vilke är det vanligaste.
Samtidigt säger HD nej till nya förhör med Bonnesen. Domstolen konstaterar att de bevis som tagits upp i lägre instanser endast får tas upp igen om det finns synnerliga skäl, och att sådana saknas.
Bonnesens försvarsadvokat Per E Samuelsson ser trots avslaget positivt på beskedet.
”Vi ser beslutet som en framgång. Viktigt för oss att få lägga fram vår talan vid en förhandling”, skriver han till Di.
Bonnesen fick fängelse
I september 2024 dömde Svea hovrätt Birgitte Bonnesen till ett år och tre månaders fängelse för grovt svindleri.
Hovrätten ansåg att hon i intervjuer med Svenska Dagbladet och TT i oktober 2018 lämnade vilseledande uppgifter om bankens kopplingar till Danske Banks penningtvätt i Estland.
Bonnesen var Swedbanks vd från februari 2016 till mars 2019, då hon fick sparken samma dag som banken höll årsstämma. I tingsrätten friades hon från anklagelserna, men hovrätten kom till en annan slutsats.
Kan bli betydande för näringslivet
Enligt bedömare kommer HD:s prövning främst att röra juridiken, inte bevisningen, och handla om hur brottsbalkens bestämmelser om svindleri förhåller sig till yttrandefrihetsgrundlagarna.
Målet har väckt stor uppmärksamhet inom näringslivet, där många oroar sig för att en fällande dom kan leda till att företagsledare blir mer restriktiva i sin kommunikation med marknaden.
Datum för huvudförhandlingen i HD är ännu inte fastställt.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
