Bonnesen får sin dag i rätten – men inget nytt förhör

Beslutet kommer efter att HD i juni beviljat prövningstillstånd i det uppmärksammade fallet om grovt svindleri.

Efter att Högsta domstolen i juni meddelade prövningstillstånd begärde Birgitte Bonnesen, genom sina advokater, att domstolen både skulle hålla huvudförhandling och tillåta ett nytt förhör med henne, rapporterar Dagens Industri.

Den tidigare vd:n för Swedbank (börskurs Swedbank) hävdade att hovrätten dömt henne utan att fråga vad hon faktiskt menade med sina kritiserade uttalanden, och att HD därför borde tillåta ett tilläggsförhör.

Delvis seger för Bonnesen

Nu går HD delvis på försvarets linje. Domstolen säger ja till en huvudförhandling, vilket innebär att parterna får lägga fram sina argument muntligen inför domstolen.

Högsta domstolen ska ta upp Birgitte Bonnesens fall. (Foto: Magnus Andersson/TT)

Alternativet hade varit att HD avgjorde målet enbart på skriftligt material, vilke är det vanligaste.

Samtidigt säger HD nej till nya förhör med Bonnesen. Domstolen konstaterar att de bevis som tagits upp i lägre instanser endast får tas upp igen om det finns synnerliga skäl, och att sådana saknas.

Bonnesens försvarsadvokat Per E Samuelsson ser trots avslaget positivt på beskedet.

”Vi ser beslutet som en framgång. Viktigt för oss att få lägga fram vår talan vid en förhandling”, skriver han till Di.