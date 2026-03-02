HFD avgör: Är 30 miljoner i hacker-belöning skattefria?

Mannen upptäckte bristen när han analyserade hur Ethereum-tekniken används på OpenSea, världens största marknadsplats för NFT:er.

Enligt domstolshandlingarna identifierade han en allvarlig teknisk sårbarhet i bolagets betalningssystem, som gjorde det möjligt att manipulera betalningsorder så att medel kunde styras till fel mottagare, det skriver Dagens Juridik.

Vid tidpunkten omsattes över två miljarder dollar dagligen på plattformen.

Skattefritt om man räddat personer eller tillgångar

Efter att han rapporterat bristen erbjöds han tre miljoner dollar, cirka 30 miljoner kronor, i så kallad ”bug bounty”. Han skrev under ett avtal med bolaget Ozone Networks Inc., som driver OpenSea, och registrerade sig därefter för F-skatt innan ersättningen betalades ut.

Skatteverket beslutade senare att beloppet skulle beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Mannen överklagade och hänvisade till inkomstskattelagen, som gör ersättningar skattefria om de ges till någon som ”räddat personer eller tillgångar i fara”, förutsatt att det inte rör sig om anställning eller uppdrag.

Förvaltningsrätten i Stockholm gick på mannens linje och ansåg att ersättningen var skattefri. Domstolen bedömde att rapporteringen inte skett inom ramen för något uppdrag och att hans insats potentiellt räddat betydande tillgångar från att stjälas.