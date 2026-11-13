En 54-årig dokumenthanterare på den amerikanska toppbyrån Cravath, Swaine & Moore har gripits misstänkt för insiderhandel. Enligt amerikanska åklagare utnyttjade han hemliga uppgifter om fem företagsaffärer, bland annat Paramounts köp av Warner Bros. Discovery för 110 miljarder dollar.
Han såg miljardaffärerna först – nu är han gripen
Chetram ”Tony” Balli har arbetat på Cravath i New York sedan 1989. I sitt jobb har han skrivit och reviderat juridiska dokument. Han har också lämnat in klienternas handlingar via det amerikanska finansinspektionen SEC:s system Edgar, enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten i Eastern District of New York.
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Där ska han ha fått tillgång till uppgifter om kommande företagsaffärer. Byråns regler förbjöd honom att handla på insiderinformation.
Balli greps i Queens på torsdagsmorgonen och skulle ställas inför domstol i Brooklyn samma eftermiddag. Den misstänkta vinsten uppgår till 71 756 dollar, cirka 650 000 kronor. Om han döms riskerar han upp till 20 års fängelse.
Köpte aktier två veckor före budet
Den första affären som pekas ut i anklagelseskriften gjordes i maj 2025. Balli köpte då omkring 14 900 aktier i mjukvarubolaget E2open. Han hade aldrig tidigare ägt aktier i bolaget.
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Knappt två veckor senare lade australiska WiseTech Global ett kontantbud på E2open om 3,30 dollar per aktie. Det var en premie på 28 procent och värderade bolaget till 2,1 miljarder dollar. Cravath företrädde WiseTech.
Två dagar efter budet sålde Balli hela innehavet. Enligt anklagelseskriften gav affären en vinst på 14 978 dollar, drygt 135 000 kronor, rapporterar Reuters.
Förlorade pengar på Paramount
Åklagarna menar att Balli också handlade inför ytterligare fyra affärer. Den första var Charles Schwabs köp av Forge Global för 660 miljoner dollar, som offentliggjordes i november 2025. Sedan följde Paramount Skydances köp av Warner Bros. Discovery i februari i år och Universal Health Services köp av Talkspace för 853 miljoner dollar i mars. Den senaste är Viatris köp av Pacira Biosciences för 1,65 miljarder dollar, som presenterades i oktober.
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Cravath företrädde både Paramount och Viatris. Paramount-affären avslutade en lång budstrid där Paramount bland annat lade ett fientligt bud för att stoppa Netflix. Senare försökte både delstater och manusförfattarnas fackförbund stoppa sammanslagningen med en stämning.
Enligt Reuters gick Balli back på en del av affärerna, bland annat den i Paramount. Totalt sett ska han ändå ha tjänat pengar.
SEC har parallellt väckt en civilrättslig talan mot Balli. Den omfattar de fem affärerna och ytterligare tre, enligt Reuters.
”Enligt anklagelserna handlade Balli upprepade gånger på insiderinformation som han tillskansat sig från sin arbetsgivare”, säger Joseph Nocella, federal åklagare för Eastern District of New York, i pressmeddelandet.
Cravath: ”Inga anklagelser mot byrån”
Cravath uppger i ett uttalande till Reuters att Balli inte längre arbetar på byrån. Byrån skriver att den samarbetar fullt ut med myndigheterna och att det inte finns några anklagelser om fel från byråns sida. Ballis advokat har inte svarat på Reuters frågor.
Balli ska betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad.
Inte första gången för Cravath
Fallet är det senaste i en lång rad amerikanska insidermål mot jurister och andra anställda på stora advokatbyråer, skriver Reuters.
Det är inte heller första gången Cravath dras in. Advokaten Matthew Kluger, som arbetade på byrån under 1990-talet, dömdes 2012 till tolv års fängelse för insiderhandel. Det var då det längsta straffet någonsin i ett insidermål, enligt Above the Law.
Problemet finns även i Sverige. I oktober åtalades en advokat vid en internationell byrå i Stockholm och fem andra personer för grova insiderbrott kopplade till ett uppköpsbud.