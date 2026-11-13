Han såg miljardaffärerna först – nu är han gripen

Chetram ”Tony” Balli har arbetat på Cravath i New York sedan 1989. I sitt jobb har han skrivit och reviderat juridiska dokument. Han har också lämnat in klienternas handlingar via det amerikanska finansinspektionen SEC:s system Edgar, enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten i Eastern District of New York.

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Där ska han ha fått tillgång till uppgifter om kommande företagsaffärer. Byråns regler förbjöd honom att handla på insiderinformation.

Balli greps i Queens på torsdagsmorgonen och skulle ställas inför domstol i Brooklyn samma eftermiddag. Den misstänkta vinsten uppgår till 71 756 dollar, cirka 650 000 kronor. Om han döms riskerar han upp till 20 års fängelse.

Köpte aktier två veckor före budet

Den första affären som pekas ut i anklagelseskriften gjordes i maj 2025. Balli köpte då omkring 14 900 aktier i mjukvarubolaget E2open. Han hade aldrig tidigare ägt aktier i bolaget.

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Knappt två veckor senare lade australiska WiseTech Global ett kontantbud på E2open om 3,30 dollar per aktie. Det var en premie på 28 procent och värderade bolaget till 2,1 miljarder dollar. Cravath företrädde WiseTech.

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Två dagar efter budet sålde Balli hela innehavet. Enligt anklagelseskriften gav affären en vinst på 14 978 dollar, drygt 135 000 kronor, rapporterar Reuters.