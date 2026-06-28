Mer flexibel uthyrning

En ny privatuthyrningslag och nya regler gör det lättare att hyra ut sin bostadsrätt under en längre sammanhängande tid. Privatuthyrningslagen gäller bostadsrätter och villor, inte hyresrätter. Friare hyressättning införs också men med skyddsregel mot överhyror.

Sänkt avgift för barnomsorg

Barnfamiljer får sänkt maxtaxa med ett fribelopp på 10 000 kronor för förskolor och fritidshem. Det innebär att 10 000 kronor räknas bort från hushållets inkomst innan avgiften beräknas.

Sänkt entrémoms till dansband

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Entrémomsen till danstillställningar sänks från 25 procent till 6 procent. Därmed hamnar den på samma momssats som biljetter till cirkusföreställningar, teater, opera och balett.

Ny kontantlag

Livsmedelsbutiker och apotek måste, med vissa undantag, ta emot sedlar och mynt. Bankerna blir också skyldiga att erbjuda platser så att kunder lättare ska kunna sätta in kontanter på banken.

Tullavgift vid näthandel

Den tullfrihet som gällt för varor upp till 150 euro (omkring 1 600 kronor) tas bort och en ny tullavgift motsvarande tre euro per vara införs för varor som skickas från länder utanför EU.

Permanent skattefrihet på el för laddning på arbetsplatsen.

Den tillfälliga skattefrihet för att ladda bilen i anslutning till arbetsplatsen som sedan tre år varit tillfällig blir permanent. Skattefriheten omfattar även utvidgad avdragsrätt för utgifter för drivmedel för tjänsteresor, både med förmånsbil eller privat bil.

Nya byggregler blir permanenta

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Efter en övergångsperiod sedan i somras då Boverkets nya byggregler började gälla parallellt med de tidigare, ska nu enbart de nya byggreglerna börja gälla. De innebär mer frihet och mindre detaljstyrning till dig som ska bygga.