Intervju: Hemnetknarkaren utmanar Hemnet – har tagit in 12 miljoner och samlat 80 000 bostäder

Tolv miljoner för att utmana Hemnet

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Tillsammans med Niklas Berntzon, som grundade lyxmäklarfirman ESNY tillsammans med Fredrik Eklund, har Johansson byggt bostadsplattformen Hemily.

Bolaget startades för omkring två år sedan och tjänsten lanserades i slutet av maj 2026.

”Totalt har vi tagit in 12 miljoner kronor. Eller 12,1 för att vara exakt.”

Pengarna har använts för att utveckla verksamheten. Tekniken har byggts av bolaget One Propeller och Johansson är vd. Han arbetar fortfarande i viss utsträckning som mäklare.

Nu planerar grundarna ytterligare en kapitalanskaffning för marknadsföring och expansion.

På Hemily finns enligt Johansson över 80 000 bostäder, ungefär lika många som han uppger att Hemnet har i sitt samlade utbud. Däremot är antalet sålda premiumannonser fortfarande begränsat.

”Av de över 80 tusen annonserna är än så länge cirka 3 000 annonser publicerade av mäklare utspritt på 110 mäklarbyråer. Det är många fler och snabbare än vi vågat hoppas på redan nu. Men det är tydligt att vi har ett stort arbete kvar att göra tillsammans med branschen”

Lyxmäklaren Niklas Berntzon och Alexander Lundvall, vd på Courtier, har inlett ett annonssamarbete.

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Hemnets priser har blivit en affärsmöjlighet

Johansson har som mäklare sett hur bostadssäljarna reagerar på Hemnets prisökningar.

Han berättar om kunder som betalade omkring 600 kronor för en annons 2014 eller 2015 och som vid en senare försäljning möttes av ett pris på omkring 11 500 kronor.

”Folk blir chockade vad det kostar.”

Hemnets egen kvartalsrapport ger perspektiv. Under årets första nio månader omsatte bolaget 920,4 miljoner kronor, en nedgång med 21,9 procent. Rörelseresultatet sjönk med 38,6 procent till 334,2 miljoner kronor.

Under tredje kvartalet föll omsättningen med 17,8 procent till 301,5 miljoner kronor. Trots det steg den genomsnittliga intäkten per betald bostadsannons till 8 986 kronor, en ökning med 9,2 procent.

Hemnet publicerade 36 200 objekt under kvartalet, men redovisade bara 29 300 betalda objekt. Skillnaden påverkas bland annat av betalningsmodellen där annonsintäkten redovisas först när bostaden säljs.

”Hemnet är ju jättebra och har gjort allting jättebra tycker vi. De har ju bitit sig lite själva i svansen och blivit för giriga”, säger Johansson.

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Mäklarna ska få större del av pengarna

Hemilys erbjudande är gratis grundannonsering och betalda möjligheter till bättre exponering.

Johansson vill dessutom flytta en större del av annonsintäkterna till mäklarföretagen. I intervjun beskriver han en ersättningsmodell med nivåerna 60 respektive 80 procent, där den högre nivån förutsätter förköpta annonser.

”Vi tycker ändå att det är mäklarna som gör jobbet att sälja in annonsen till kunderna. Därför vill vi ge tillbaka.”

Ett viktigt genombrott är samarbetsavtalet med mäklarkoncernen Courtier, som har bekräftat samarbetet i ett pressmeddelande.

Enligt Johansson omfattar Courtier åtta mäklarbolag med verksamhet i bland annat Stockholm, Göteborg och södra Sverige. Han uppger en volym på omkring 8 000 bostadsaffärer årligen. Koncernens uttalade mål är omkring 10 000 affärer per år efter expansionen.

Hemily har nu börjat skicka samarbetsavtal även till mindre och medelstora mäklarföretag. Samtal med större kedjor pågår.

Omkring 660 000 följare har gjort Hemnetknarkarna till ett av Sveriges stora bostadsfenomen på Instagram. Många av dem är mer intresserade av andras badrum än av att faktiskt flytta.

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Familjens villa har blivit ungdomarnas bank

Johansson ser också förändringar på bostadsmarknaden. Under räntechocken steg bolåneräntorna från drygt 1 procent till omkring 5 procent. Köparna blev försiktiga och många ville sälja innan de köpte nytt.

”Skulle du köpa något för 10 miljoner och sälja något för 10 miljoner kunde du plötsligt ligga i marknaden med 20 miljoner och inget gick att sälja.”

Nu upplever han att försäljningarna går snabbare och att fler vågar köpa innan den gamla bostaden är såld.

För unga köpare är inträdet fortfarande svårt. Johansson beskriver hur föräldrar med lågt belånade villor hjälper barnen med kontantinsatsen.

En villa värd 8 miljoner kronor kan exempelvis belånas med ytterligare 1 miljon för att finansiera barnens första bostad.

”Det blir lite klassfrågor. Är det någon som bor i hyresrätt som man inte kan låna på, då blir man lite utestängd tyvärr.”

Nästa steg för Hemnetknarkaren

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Hemnet har svarat på konkurrensen med nya annonseringsalternativ, förändrad ersättning till mäklarföretag och ett besparingsprogram på 80–85 miljoner kronor årligen.

Johansson räknar heller inte med att konkurrenten försvinner.

”Hemnet kommer inte bara försvinna. De håller på att förändra hur de tar betalt.”

Själv tänker han använda Instagramframgångarna, relationerna med mäklarna och det nya kapitalet för att bygga vidare på Hemily.

”Vi kommer väl göra en till runda nu för att kunna öka upp och marknadsföra oss och ta det vidare.”