En bransch där riskerna staplas: "Affärer går väldigt snabbt"

I sin nya handbok Tillbörlig aktsamhet i din värdekedja pekar Parul Sharma ut varför utvecklingen fortsätter, trots omfattande regelverk.
”Det här är en oerhört lukrativ bransch där affärer går väldigt snabbt”, säger hon. Kombinationen av stora pengar, komplexa underleverantörskedjor och täta kontakter med myndigheter skapar en grogrund för allvarliga missförhållanden.
Enligt Sharma handlar det inte om brist på regler. Tvärtom finns policys på både EU-nivå och i företagen själva. Problemet är att de inte får genomslag i praktiken.
”I de snabba skeendena ser vi att arbetsmiljöfrågor och mänskliga rättigheter prioriteras bort”, säger hon och pekar på utnyttjande av migrantarbetare, bristande arbetsvillkor och återkommande korruptionsrisker.
Hon menar att byggbranschen länge haft en alltför snäv syn på hållbarhet, där sociala frågor och antikorruption hamnat i skymundan.
”Det finns en hög grad av okunskap. Det är den grundläggande anledningen till varför ingenting händer.”
Forskning och statistik visar, enligt Sharma, att företag som investerar i intern kompetens snabbt kan minska riskerna i leverantörsledet. Det gäller särskilt inköpare och mellanchefer, som ofta sitter närmast de kritiska besluten.
”Släpp det yttre hållbarhetspratet ett tag och rikta luppen internt”, säger hon.
I stället för att försöka kontrollera hela värdekedjan på en gång uppmanar hon företag att börja med sina tio mest riskfyllda underleverantörer och faktiskt samarbeta med dem.
Med nya EU-krav på tillbörlig aktsamhet runt hörnet varnar Sharma för att byggbranschen riskerar att hamna ännu mer på efterkälken.
”Det här är inte bara en moralisk fråga. Det handlar om konkurrenskraft.”
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
