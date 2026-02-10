Den negativa trenden har bromsats in, men organiserad brottslighet och brister i det politiska systemet oroar inför valåret 2026.
Korruption: Därför är Sverige sämst i Norden
Sverige ligger kvar på 80 poäng i Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI). Det är den lägsta nivån sedan indexet införde sitt nuvarande poängsystem 2012, och innebär att Sverige tappat 9 poäng sedan toppnoteringen 2015.
År 2022 var Sverige på delad andra plats med Norge och Singapore.
Bland de nordiska länderna placerar sig Sverige i botten tillsammans med Island.
Danmark toppar listan som världens minst korrupta land med 89 poäng, följt av Finland på 88 och Norge på 81. Island delar tiondeplats med Tyskland på 77 poäng.
”Den tydligt negativa trenden för Sverige har bromsats in något, men ännu inte brutits. Det finns behov av att fortsätta att stärka motståndskraften mot korruption för att vända trenden”, säger Ulrik Åshuvud, generalsekreterare för Transparency International Sverige i en kommentar.
Organiserad brottslighet pekas ut
En avgörande faktor bakom Sveriges försämrade placering är den organiserade brottsligheten, som enligt Åshuvud är betydligt allvarligare här än i grannländerna.
Den kriminella ekonomin beräknas omsätta minst 352 miljarder kronor årligen, varav brottsvinsterna uppskattas till cirka 185 miljarder kronor.
”Kriminella tar över företag, som till exempel HVB-hem, och driver vidare verksamheten med förra ägarens tillstånd. Den offentliga sektorn, särskilt i lokalsamhället, har många gånger bristande kontrollsystem för att motverka denna form av brottslighet”, säger Åshuvud till Dagens industri.
Oro inför valet 2026
Transparency International lyfter även risker kopplade till det politiska systemet.
”Inför det förra valet 2022 var fem av de åtta riksdagspartierna villiga att kringgå partifinansieringslagstiftningen, och ta emot icke tillåtna anonyma bidrag. Det har funnits tydliga linjer för vad som är tillåtet, som riskerar att suddas ut. Det är viktigt att komma ihåg nu när vi går in i ett nytt valår”, säger Åshuvud till Di.
Globalt har indexets genomsnitt sjunkit till 42 poäng, samma nivå som 2012.
Över två tredjedelar av de 182 granskade länderna har allvarliga korruptionsproblem med poäng under 50.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
