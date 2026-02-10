Korruption: Därför är Sverige sämst i Norden

Sverige ligger kvar på 80 poäng i Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI). Det är den lägsta nivån sedan indexet införde sitt nuvarande poängsystem 2012, och innebär att Sverige tappat 9 poäng sedan toppnoteringen 2015.

År 2022 var Sverige på delad andra plats med Norge och Singapore.

Bland de nordiska länderna placerar sig Sverige i botten tillsammans med Island.

Missa inte: Expert varnar: ”En kopp kaffe kan påverka mig”. Realtid

Danmark toppar listan som världens minst korrupta land med 89 poäng, följt av Finland på 88 och Norge på 81. Island delar tiondeplats med Tyskland på 77 poäng.

”Den tydligt negativa trenden för Sverige har bromsats in något, men ännu inte brutits. Det finns behov av att fortsätta att stärka motståndskraften mot korruption för att vända trenden”, säger Ulrik Åshuvud, generalsekreterare för Transparency International Sverige i en kommentar.

Organiserad brottslighet pekas ut

En avgörande faktor bakom Sveriges försämrade placering är den organiserade brottsligheten, som enligt Åshuvud är betydligt allvarligare här än i grannländerna.

ANNONS

Läs även: Ukraina sparkar toppmilitär efter mutskandal. Dagens PS

Den kriminella ekonomin beräknas omsätta minst 352 miljarder kronor årligen, varav brottsvinsterna uppskattas till cirka 185 miljarder kronor.

”Kriminella tar över företag, som till exempel HVB-hem, och driver vidare verksamheten med förra ägarens tillstånd. Den offentliga sektorn, särskilt i lokalsamhället, har många gånger bristande kontrollsystem för att motverka denna form av brottslighet”, säger Åshuvud till Dagens industri.