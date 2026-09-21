Unika klimatmålet mot staten når nu tingsrätten

Den ungdomsledda föreningen Aurora och Justitiekanslern, som företräder staten, möts på måndagen i Stockholms tingsrätt. Det rör sig inte om huvudförhandlingen utan om en muntlig förberedelse, där domstolen och parterna ska ringa in vad som ska bevisas när målet väl går till rättegång.

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Det är ändå en milstolpe. Enligt TT är det första gången statens klimatansvar tas upp i en svensk tingsrätt.

Auroras huvudpåstående är att staten förvärrar klimatkrisen i en sådan omfattning att det hotar ungas rätt till liv och hälsa enligt Europakonventionen.

”Aurora säger bara vad den bästa tillgängliga vetenskapen säger”, säger föreningens talesperson och jurist Ida Edling till Natursidan.

Andra försöket efter HD:s nej

Det är Auroras andra försök. Hösten 2022 lämnade ungdomarna in en grupptalan, och Nacka tingsrätt utfärdade senare stämning i målet. Juristen Anna Rogalska Hedlund, specialiserad på Europakonventionen, beskrev då för Realtid hur talan byggdes upp.

Processen stannade i februari 2025. Högsta domstolen avvisade talan med motiveringen att en domstol inte kan beordra riksdag eller regering att vidta specifika klimatåtgärder.

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Samtidigt öppnade HD för en annan väg: med stöd av Europadomstolens dom i det schweiziska KlimaSeniorinnen-målet kan en förening under vissa villkor föra klimattalan, men då bara om huruvida rättigheter enligt konventionen har kränkts.

Aurora gjorde om processen efter HD:s mall. Föreningen stämde staten i februari i år och yrkar nu enbart på en fastställelse av att rättigheter kränkts, inte på konkreta åtgärder.