Ukrainska myndigheter har avslöjat ett misstänkt bedrägerisystem inom det statliga gasbolaget Ukrgazvydobuvannja som ska ha kostat staten 295 miljoner hryvnja, motsvarande cirka 63 miljoner kronor.
Bedrägeri för hundratals miljoner avslöjat i ukrainskt gasbolag
Enligt Ukrainas säkerhetstjänst SBU organiserade tidigare chefer på bolaget tillsammans med närstående affärsmän ett upplägg för att systematiskt blåsa upp kostnaderna för material som används vid gasutvinning, skriver Kyiv Independent.
En anställd på Ukrgazvydobuvannja och chefen för ett leverantörsföretag har åtalats för förskingring.
Bedrägeriet avslöjades i en gemensam insats av SBU, den ekonomiska säkerhetsbyrån BEB och riksåklagarens kansli. Utredningen för att identifiera fler inblandade pågår.
Förbestämt vem som skulle vinna upphandling
Upplägget ska ha gått till så att kontrollerade bolag lämnade samordnade anbud för att skapa en illusion av rättvis konkurrens, samtidigt som det i förväg var bestämt vilket företag som skulle vinna upphandlingen.
Riksåklagare Ruslan Kravtjenko beskrev hur skalbolag köpte in material till marknadspris och sedan lät varorna säljas vidare mellan bolag i flera led, vilket drev upp slutpriset med två till tre gånger innan det fakturerades det statliga bolaget.
Mellanskillnaden hamnade sedan i organisatörernas fickor.
Ukrgazvydobuvannja är Ukrainas största naturgasproducent och ett dotterbolag till det statliga energikonglomeratet Naftogaz.
Hårt pressad industri
Avslöjandet sker i en tid då Ukrainas energisektor redan är hårt pressad.
Ryska flygattacker mot landets gasinfrastruktur nådde en aldrig tidigare skådad intensitet under förra året, med syftet att slå ut det ukrainska energinätet.
Andra korruptionsskandaler i Ukraina
Samtidigt står sektorn under skarpare granskning efter den stora korruptionsskandal som avslöjades i november 2025, då misstänkta kickbacks på omkring 100 miljoner dollar kopplades till personer i president Volodymyr Zelenskyjs närmaste krets.
Bland dem den tidigare affärspartnern Tymur Mindich. Skandalen, som rörde upphandlingar kring det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom, satte enorm press på presidenten mitt under pågående krig.
Korruptionsproblemen har inte begränsats till energisektorn.
I februari i år avskedades den tidigare chefen för ukrainska gränsbevakningen, Serhij Deineko, efter inblandning i en mutskandal kopplad till cigarettsmuggling via gränsen mot EU.