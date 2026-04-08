Bedrägeri för hundratals miljoner avslöjat i ukrainskt gasbolag

Enligt Ukrainas säkerhetstjänst SBU organiserade tidigare chefer på bolaget tillsammans med närstående affärsmän ett upplägg för att systematiskt blåsa upp kostnaderna för material som används vid gasutvinning, skriver Kyiv Independent.

En anställd på Ukrgazvydobuvannja och chefen för ett leverantörsföretag har åtalats för förskingring.

Bedrägeriet avslöjades i en gemensam insats av SBU, den ekonomiska säkerhetsbyrån BEB och riksåklagarens kansli. Utredningen för att identifiera fler inblandade pågår.

Förbestämt vem som skulle vinna upphandling

Upplägget ska ha gått till så att kontrollerade bolag lämnade samordnade anbud för att skapa en illusion av rättvis konkurrens, samtidigt som det i förväg var bestämt vilket företag som skulle vinna upphandlingen.

Riksåklagare Ruslan Kravtjenko beskrev hur skalbolag köpte in material till marknadspris och sedan lät varorna säljas vidare mellan bolag i flera led, vilket drev upp slutpriset med två till tre gånger innan det fakturerades det statliga bolaget.

Mellanskillnaden hamnade sedan i organisatörernas fickor.

Ukrgazvydobuvannja är Ukrainas största naturgasproducent och ett dotterbolag till det statliga energikonglomeratet Naftogaz.