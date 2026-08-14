Ekobrottsutredare köpte aktier för 165 miljoner

Utredaren har handlat med 72 olika värdepapper till ett sammanlagt belopp om cirka 165 miljoner norska kronor, enligt Dagens Næringsliv.

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Beloppet bedöms vara i underkant eftersom alla transaktioner inte fångas upp, skriver Dagens PS. Bland innehaven finns flera sparbanker samt bolag som Kitron, Bouvet, DNO, Aker Solutions och Lerøy.

Utredaren själv har avböjt att kommentera.

Tidigare topp: bör inte tillåtas

Fallet har utlöst en principdebatt om huruvida statsanställda med insyn i pågående utredningar överhuvudtaget bör få bedriva egen aktiehandel. Erling Grimstad, tidigare biträdande direktör på Økokrim, är skarp i sin kritik.

”Ingen anställd på Økokrim borde kunna ägna sig åt daytrading, säger han till DN och pekar på att myndigheten är helt beroende av förtroende utifrån.

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Han menar att självrapportering av innehav inte räcker och att problemet enkelt kan lösas genom att i stället investera i aktiefonder.

Økokrim-chefen Pål Lønseth tillbakavisar kritiken och framhåller i DN att det inte finns något lagstadgat handelsförbud för myndighetens anställda, till skillnad från vad som gäller för norska Finanstilsynets personal.