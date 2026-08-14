En särskild utredare på norska Økokrim, som arbetar med värdepappersärenden och insiderhandel, har handlat aktier och andra värdepapper 726 gånger under de senaste fem åren.
Ekobrottsutredare köpte aktier för 165 miljoner
Utredaren har handlat med 72 olika värdepapper till ett sammanlagt belopp om cirka 165 miljoner norska kronor, enligt Dagens Næringsliv.
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Beloppet bedöms vara i underkant eftersom alla transaktioner inte fångas upp, skriver Dagens PS. Bland innehaven finns flera sparbanker samt bolag som Kitron, Bouvet, DNO, Aker Solutions och Lerøy.
Utredaren själv har avböjt att kommentera.
Tidigare topp: bör inte tillåtas
Fallet har utlöst en principdebatt om huruvida statsanställda med insyn i pågående utredningar överhuvudtaget bör få bedriva egen aktiehandel. Erling Grimstad, tidigare biträdande direktör på Økokrim, är skarp i sin kritik.
”Ingen anställd på Økokrim borde kunna ägna sig åt daytrading, säger han till DN och pekar på att myndigheten är helt beroende av förtroende utifrån.
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Han menar att självrapportering av innehav inte räcker och att problemet enkelt kan lösas genom att i stället investera i aktiefonder.
Økokrim-chefen Pål Lønseth tillbakavisar kritiken och framhåller i DN att det inte finns något lagstadgat handelsförbud för myndighetens anställda, till skillnad från vad som gäller för norska Finanstilsynets personal.
Professor: samma regler som tillsynet
Aktiehandel strängt förbjuden för de anställda på Finanstilsynet, och innehav måste säljas eller frysas under anställningen.
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Juridikprofessorn Jon Petter Rui vid universitetet i Bergen anser att samma regler borde gälla även Økokrim.
Thomas Skjelbred, advokat på Elden och tidigare chef för Økokrims värdepappersteam, ser en risk för att stora aktieinnehav kan väcka frågor om opartiskhet, men utgår enligt DN från att myndigheten är medveten om det.
Så ser de svenska reglerna ut
I Sverige är gränsdragningen delvis annorlunda hos den myndighet som motsvarar Finanstilsynet.
Anställda på Finansinspektionen får inte äga aktier i företag som står under FI:s tillsyn, som banker eller försäkringsbolag, och inte heller derivat med sådana aktier som underliggande tillgång.
Samtliga innehav av finansiella instrument måste dessutom anmälas, medan fondandelar är tillåtna.
Ekobrottsmyndigheten, som utreder de svenska motsvarigheterna insiderbrott och andra finansmarknadsbrott, har ingen generell förbudsregel av samma slag.
I stället vilar hanteringen på det allmänna regelverket för statsanställda: jävsreglerna i förvaltningslagen och förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor.