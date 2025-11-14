Sänkt matmoms, fallande räntor och skattesänkningar fyller svenska hushållsbudgetar. Nu pekar förvaltaren Lars-Erik Lundgren ut konsumentbolag som som potentiella vinnare.
Förvaltarens toppaktier när plånböckerna äntligen fylls
Svenska banker har gått starkt under 2024, men den stora uppgången ligger bakom dem.
Nu riktar förvaltaren Lars-Erik Lundgren blicken mot konsumentaktier som kan dra nytta av fylligare svenska hushållsbudgetar.
Bakom bedömningen ligger en rad politiska beslut som nu börjar ge effekt. Sänkt matmoms, fallande räntor under ett års tid och högre reallöner ökar köpkraften.
Till det kommer nya skattesänkningar.
”Det är själva grunden i deras syn för vad som kommer att driva den svenska börsen”, konstaterar Dagens PS börsreporter David Ingnäs om förvaltarteamet på Aktie-Ansvar.
Svagare dollar kan rädda modeaktierna
Lundgren pekar särskilt ut outdoorvarumärket Revolution Race (börskurs RVRC Holding), där flera faktorer kan samverka. Bolaget har haft en tuff börsperiod efter tidigare framgångar, men nu kan läget vända.
Konsumtionsökningen är en faktor – men dollarförsvagningen kan bli minst lika viktig.
Revolution Race köper in varor sex till nio månader i förväg, vilket betyder att kostnaderna nu sjunker när tidigare inköp till dyrare dollarkurser arbetats av.
H&M (börskurs Hennes & Mauritz) står inför samma möjligheter när valutaeffekterna slår igenom.
Blandad bild i verkstadssektorn
Verkstadssektorn ger en mer blandad bild. Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) lyfts fram som ett bolag där förvaltningsteamet har ökat från en tidigare undervikt. Efter en svagare period har positionen växt igen.
Volvo (börskurs Volvo) möts däremot av försiktighet från Lundgren. När han talar om lastbilstillverkaren väljer han en avvaktande ton.
Assa Abloy (börskurs Assa Abloy) får också ett omnämnande för sin amerikanska verksamhet, där låsbolaget har lyckats trots Lundgrens generella tveksamhet till USA-marknaden.
Tåget har gått för storbanken
Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) har varit en betydande position för Aktie-Ansvar under året, men den stora uppgången för svenska banker ligger bakom oss.
”Där kanske rejset har gått lite”, säger Lundgren i intervjun.
Skillnaden mot konsumentsektorn är tydlig. Där ser han utrymme för återhämtning från låga nivåer – inte fortsatt rusning från redan höga.
Trump största risken
Lundgren beskriver sin marknadssyn som försiktigt optimistisk.
Sverige och Europa rör sig åt rätt håll, men takten är långsam. För USA pekar utvecklingen åt fel håll, men också där sker förändringen gradvis.
Konjunkturen sedan pandemin har varit konstig, menar han. Sandvik (börskurs Sandvik) används som exempel: bolaget har presterat starkt på börsen trots att volymerna, utanför gruvverksamheten, ligger kvar på 2019 års nivåer.
Donald Trump är den stora risken. Börsen har hittills navigerat genom olika utspel, men nya handelschocker eller oväntade beslut kan störa fundamenta som pekar uppåt.
Sverigefonden upp 160 000 procent
Lundgren förvaltar Sverigefonden på Aktie-Ansvar, Sveriges äldsta fondbolag som nyligen fyllde 60 år.
Sedan start har fonden stigit 160 000 procent, motsvarande 13 procent per år i genomsnitt.
Bolaget grundades av nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen, vilket gjorde det selektivt i sina investeringar från första dagen.
Aktie-Ansvar hade byggt in hållbarhetskriterier i sin förvaltning långt innan begreppet blev etablerat.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
