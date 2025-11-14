Förvaltarens toppaktier när plånböckerna äntligen fylls

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Svenska banker har gått starkt under 2024, men den stora uppgången ligger bakom dem.

Nu riktar förvaltaren Lars-Erik Lundgren blicken mot konsumentaktier som kan dra nytta av fylligare svenska hushållsbudgetar.

Bakom bedömningen ligger en rad politiska beslut som nu börjar ge effekt. Sänkt matmoms, fallande räntor under ett års tid och högre reallöner ökar köpkraften.

Till det kommer nya skattesänkningar.

”Det är själva grunden i deras syn för vad som kommer att driva den svenska börsen”, konstaterar Dagens PS börsreporter David Ingnäs om förvaltarteamet på Aktie-Ansvar.

Svagare dollar kan rädda modeaktierna

Lundgren pekar särskilt ut outdoorvarumärket Revolution Race (börskurs RVRC Holding), där flera faktorer kan samverka. Bolaget har haft en tuff börsperiod efter tidigare framgångar, men nu kan läget vända.

Konsumtionsökningen är en faktor – men dollarförsvagningen kan bli minst lika viktig.

Revolution Race köper in varor sex till nio månader i förväg, vilket betyder att kostnaderna nu sjunker när tidigare inköp till dyrare dollarkurser arbetats av.

H&M (börskurs Hennes & Mauritz) står inför samma möjligheter när valutaeffekterna slår igenom.