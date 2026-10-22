När Javier Milei var i Spanien i veckan gjorde han ingen hemlighet av sitt förakt för Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Nu slår den spanska regeringen tillbaka.
Storbråk mellan Spanien och Argentina – Milei anklagas för att störa valet
Spaniens regering anklagar Argentinas president Javier Milei för att försöka påverka landets val.
Den kommer efter att Milei gått till hårt angrepp mot premiärminister Pedro Sánchez och uppmanat väljarna att rösta bort socialisterna.
Utspelet gjordes under ett evenemang i Madrid på onsdagen, under Mileis inofficiella besök i den spanska huvudstaden.
Fördömde uttalandena
Den argentinske presidenten beskrev Sánchez som ”en skamlig diktator” och uppmanade spanjorerna att göra sig av med socialisterna, skriver CNBC.
Spaniens utrikesdepartement fördömde uttalandena och beskrev dem som förolämpningar och förtal riktade mot landet, dess premiärminister och befolkning.
Regeringen framhöll att Spanien är en suverän stat som inte accepterar utländsk inblandning i landets politik eller angrepp mot demokratiskt valda institutioner.
Den anklagade också Milei för att försöka öka polariseringen och risken för politiskt våld inför det kommande valet.
Kan förlora makten
Konflikten blossar upp när Spanien förbereder sig för nyval den 29 november. Sánchez, som leder det spanska socialistpartiet PSOE, utlyste valet tidigare i oktober efter att parlamentet röstat ned regeringens bostadsreformer.
Beslutet kom efter omfattande protester mot bostadskrisen i landet.
Sánchez försöker nu säkra en tredje mandatperiod som premiärminister. Opinionsmätningar pekar dock på att en koalition mellan konservativa Partido Popular och det högernationalistiska Vox kan bli det mest sannolika regeringsalternativet.
Milei är en nära politisk allierad till USA:s president Donald Trump, som också har hamnat i konflikt med Sánchez under året. De båda ledarna har bland annat drabbat samman kring kriget mellan USA och Iran och frågan om försvarsutgifter.
Trump har hotat att begränsa handelsförbindelserna med Spanien, rapporterar Foreign Policy.
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Har bråkat förut
Motsättningarna mellan Milei och Sánchez är inte nya.
År 2024 återkallade Spanien sin ambassadör från Buenos Aires under flera månader efter att Milei anklagat Sánchez hustru för korruption och riktat hårda personangrepp mot premiärministern.
Milei har därefter fortsatt att kritisera den spanska regeringen.
Sánchez försvarade på onsdagen sin politiska linje i ett inlägg på sociala medier. Han lyfte bland annat fram höjda pensioner och minimilöner, bättre villkor för föräldrar och rätten till abort som centrala delar av sin vänsterpolitik.
Även Milei står inför ett viktigt val eftersom Argentina går till parlamentsval 2027.
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