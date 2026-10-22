Storbråk mellan Spanien och Argentina – Milei anklagas för att störa valet

Spaniens regering anklagar Argentinas president Javier Milei för att försöka påverka landets val.

Den kommer efter att Milei gått till hårt angrepp mot premiärminister Pedro Sánchez och uppmanat väljarna att rösta bort socialisterna.

Utspelet gjordes under ett evenemang i Madrid på onsdagen, under Mileis inofficiella besök i den spanska huvudstaden.

Fördömde uttalandena

Den argentinske presidenten beskrev Sánchez som ”en skamlig diktator” och uppmanade spanjorerna att göra sig av med socialisterna, skriver CNBC.

Spaniens utrikesdepartement fördömde uttalandena och beskrev dem som förolämpningar och förtal riktade mot landet, dess premiärminister och befolkning.

Regeringen framhöll att Spanien är en suverän stat som inte accepterar utländsk inblandning i landets politik eller angrepp mot demokratiskt valda institutioner.

Den anklagade också Milei för att försöka öka polariseringen och risken för politiskt våld inför det kommande valet.

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