De amerikanska advokatbyråerna har gjort sitt intåg i Storbritannien, och de pressar upp både löner och hyror. Det är Sullivan & Cromwells jättesatsning det senaste exemplet på.
Advokatbyråns nya kontorshyra – över en kvarts miljard om året
Sullivan & Cromwell planerar att fördubbla sina kontorsytor i London när USA-baserade advokatfirmor fortsätter att stärka sin position på den brittiska marknaden.
Byrån förhandlar om att hyra omkring 14 000 kvadratmeter i en fastighet i City of London.
Enligt uppgifter till Financial Times befinner sig förhandlingarna om lokalerna på 75 London Wall i ett långt framskridet skede.
Har intensifierat rekryteringen
Fastigheten var tidigare Deutsche Banks huvudkontor i finansdistriktet.
Om avtalet slutförs väntas Sullivan & Cromwell hyra våningarna åtta till tretton, till en årshyra på mer än 1 600 pund per kvadratmeter.
Det kan leda till en årshyra på 22,5 miljoner pund, eller 300 miljoner kronor.
Byrån, som grundades i New York, har under det senaste året intensifierat sin rekrytering i London för att konkurrera med andra amerikanska advokatfirmor som investerat kraftigt i Storbritannien.
Under de senaste tolv månaderna har minst nio delägare rekryterats från konkurrenter, bland annat Kirkland & Ellis och Weil, Gotshal & Manges.
Rekryteringarna omfattar områden som private equity, företagsförvärv och finansiering.
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Hög ersättning för de bästa
Sullivan & Cromwell har omkring 30 delägare i London och mer än 1 000 jurister globalt.
Expansionen speglar en bredare förändring på den brittiska juridiska marknaden.
Amerikanska advokatbyråer som Kirkland & Ellis, Latham & Watkins och Paul Weiss har rekryterat erfarna jurister från konkurrenter och pressat upp ersättningarna, skriver CityAM.
Lönerna för nyutexaminerade jurister kan närma sig 190 000 pund om året, medan de högst betalda juristerna kan tjäna mer än 10 miljoner pund.
Samtidigt har konkurrensen bidragit till att öka efterfrågan på exklusiva kontorslokaler i London.
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Blir klart 2028
Latham & Watkins betalar 1 722 pund per kvadratmeter och år för de översta våningarna i One Leadenhall, medan King & Spalding betalar 1 668 pund för lokaler i 8 Bishopsgate.
Den genomsnittliga bashyran för de mest attraktiva kontoren i City of London uppgick till nästan 1 259 pund per kvadratmeter och år under tredje kvartalet, en ökning med drygt 9 procent på ett år, enligt Savills.
Renoveringen av 75 London Wall väntas bli klar 2028. Sullivan & Cromwell planerar enligt uppgifterna att flytta från sina nuvarande lokaler tidigast 2029.
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