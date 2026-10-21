Advokatbyråns nya kontorshyra – över en kvarts miljard om året

Sullivan & Cromwell planerar att fördubbla sina kontorsytor i London när USA-baserade advokatfirmor fortsätter att stärka sin position på den brittiska marknaden.

Byrån förhandlar om att hyra omkring 14 000 kvadratmeter i en fastighet i City of London.

Enligt uppgifter till Financial Times befinner sig förhandlingarna om lokalerna på 75 London Wall i ett långt framskridet skede.

Har intensifierat rekryteringen

Fastigheten var tidigare Deutsche Banks huvudkontor i finansdistriktet.

Om avtalet slutförs väntas Sullivan & Cromwell hyra våningarna åtta till tretton, till en årshyra på mer än 1 600 pund per kvadratmeter.

Det kan leda till en årshyra på 22,5 miljoner pund, eller 300 miljoner kronor.

Byrån, som grundades i New York, har under det senaste året intensifierat sin rekrytering i London för att konkurrera med andra amerikanska advokatfirmor som investerat kraftigt i Storbritannien.

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Under de senaste tolv månaderna har minst nio delägare rekryterats från konkurrenter, bland annat Kirkland & Ellis och Weil, Gotshal & Manges.

Rekryteringarna omfattar områden som private equity, företagsförvärv och finansiering.

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