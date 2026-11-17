Det finska satellitbolaget Iceye har lagt ett kontantbud på två miljarder euro, drygt 22 miljarder kronor, på italienska rakettillverkaren Avio.

Målet är att skapa en europeisk koncern med verksamhet inom både rymdteknik och försvar.

Budet motsvarar 41 euro per aktie och lämnas genom Iceyes helägda italienska dotterbolag Iris 2.

Har inlett en värdering

Ambitionen är att avnotera Avio från börsen. Efter beskedet steg Avios aktie med över 15 procent till omkring 39,50 euro, skriver Reuters.

Iceye uppger att förvärvet ska bidra till att stärka Europas självständiga kapacitet inom rymd- och försvarsindustrin och minska beroendet av externa leverantörer. Finansieringen ska ske med en kombination av egna medel och lån.

Om affären genomförs planerar Iceye dessutom att investera ytterligare 1 miljard euro i Italien under en femårsperiod. Investeringarna ska bland annat öka produktionstakten för Avios Vega-raket och bredda kundbasen.

Avios styrelse har inlett en utvärdering av budet. Det motsvarar en premie på 21,3 procent jämfört med aktiens stängningskurs på måndagen.

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