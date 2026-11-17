Snart kan italienska Avio bli en del av finländska Iceye. Det är åtminstone avsikten efter att Iceye lämnat ett bud på över 22 miljarder kronor.
Finlands satellitjätte vill köpa ut raketbolag från börsen – bjuder 22 miljarder
Det finska satellitbolaget Iceye har lagt ett kontantbud på två miljarder euro, drygt 22 miljarder kronor, på italienska rakettillverkaren Avio.
Målet är att skapa en europeisk koncern med verksamhet inom både rymdteknik och försvar.
Budet motsvarar 41 euro per aktie och lämnas genom Iceyes helägda italienska dotterbolag Iris 2.
Har inlett en värdering
Ambitionen är att avnotera Avio från börsen. Efter beskedet steg Avios aktie med över 15 procent till omkring 39,50 euro, skriver Reuters.
Iceye uppger att förvärvet ska bidra till att stärka Europas självständiga kapacitet inom rymd- och försvarsindustrin och minska beroendet av externa leverantörer. Finansieringen ska ske med en kombination av egna medel och lån.
Om affären genomförs planerar Iceye dessutom att investera ytterligare 1 miljard euro i Italien under en femårsperiod. Investeringarna ska bland annat öka produktionstakten för Avios Vega-raket och bredda kundbasen.
Avios styrelse har inlett en utvärdering av budet. Det motsvarar en premie på 21,3 procent jämfört med aktiens stängningskurs på måndagen.
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Kräver godkännande från myndigheter
Affären kräver flera myndighetsgodkännanden, däribland ett formellt klartecken från den italienska regeringen. Avio betraktas som en strategiskt viktig tillgång och omfattas därför av landets särskilda regler för statlig granskning av utländska investeringar.
Den italienska försvarskoncernen Leonardo, som äger 18 procent av Avio, har meddelat att bolaget ska utvärdera erbjudandet i samråd med regeringen.
Iceye grundades 2014 och levererar bland annat radarsatellitbilder till västerländska regeringar och försvarsmakter. Bolaget har även försett Ukraina med satellitbilder sedan 2022.
Genom förvärvet skulle Iceyes satellitverksamhet kombineras med Avios kapacitet inom raketer och framdrivning.
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