Krigen ger stora marginaler för raffinadier – Shell gör jättevinst

Shells raffinaderier väntas ha gjort rekordvinster under det tredje kvartalet.

Det kommer efter att krigsskador på raffinaderier i Mellanöstern och Ryssland har drivit upp priserna på raffinerade bränslen.

Bolaget räknar med en raffineringsmarginal på 42 dollar per fat under perioden juli till september, jämfört med 24 dollar under andra kvartalet, skriver The Guardian.

Lägre oljepris i snitt

Marginalen är också betydligt högre än det tidigare rekordet på omkring 28 dollar per fat, som noterades under de första månaderna efter Rysslands invasion av Ukraina.

Den visar skillnaden mellan priset på färdiga oljeprodukter, som diesel och bensin, och kostnaden för råoljan som används i produktionen.

Samtidigt har oljepriset fallit från årets toppnivåer. Brentoljan kostade i genomsnitt 85,60 dollar per fat under tredje kvartalet, ned från 97,05 dollar under andra kvartalet.

Priset låg dock fortfarande klart över snittet på 68,14 dollar under motsvarande period förra året.

ANNONS

Läs mer: Shell vägrade förhandla: Hackare la ut bolagets data på nätet. Realtid