Raffinaderier har utsatts för attacker i såväl Mellanöstern som i Ryssland. För aktörer som är kvar på marknaden är det en ekonomisk plusaffär.
Krigen ger stora marginaler för raffinadier – Shell gör jättevinst
Shells raffinaderier väntas ha gjort rekordvinster under det tredje kvartalet.
Det kommer efter att krigsskador på raffinaderier i Mellanöstern och Ryssland har drivit upp priserna på raffinerade bränslen.
Bolaget räknar med en raffineringsmarginal på 42 dollar per fat under perioden juli till september, jämfört med 24 dollar under andra kvartalet, skriver The Guardian.
Lägre oljepris i snitt
Marginalen är också betydligt högre än det tidigare rekordet på omkring 28 dollar per fat, som noterades under de första månaderna efter Rysslands invasion av Ukraina.
Den visar skillnaden mellan priset på färdiga oljeprodukter, som diesel och bensin, och kostnaden för råoljan som används i produktionen.
Samtidigt har oljepriset fallit från årets toppnivåer. Brentoljan kostade i genomsnitt 85,60 dollar per fat under tredje kvartalet, ned från 97,05 dollar under andra kvartalet.
Priset låg dock fortfarande klart över snittet på 68,14 dollar under motsvarande period förra året.
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Höga marginaler för raffinadirerna
För raffinaderierna har utvecklingen varit den motsatta. Dieselpriset har stigit kraftigt och prispremien jämfört med det globala oljepriset har för första gången överstigit 100 dollar per fat.
Det innebär mycket höga marginaler för företag som kan omvandla råolja till diesel och andra drivmedel.
Shell har redan gynnats kraftigt av energikrisen. Under andra kvartalet redovisade bolaget en vinst på närmare 10 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som under samma period året före.
Aktien nådde samtidigt rekordnivån 36,23 pund i slutet av september.
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Tuffare för gasproduktionen
Även europeiska gaspriser har bidragit till utvecklingen. Kontinentens viktigaste gasprisindex mer än fördubblades under sommaren och nådde i augusti 70,50 euro per megawattimme.
Shells gasproduktion har däremot påverkats negativt av kriget i Mellanöstern. Skador på en viktig gasanläggning i Persiska viken har minskat produktionen kraftigt, skriver Reuters.
Efter köpet av kanadensiska ARC Resources räknar Shell nu med en gas- och oljeproduktion på 740 000–780 000 fat oljeekvivalenter per dag under tredje kvartalet, upp från den tidigare prognosen på 570 000–630 000 fat.
Förvärvet slutfördes i början av september och väntas på sikt öka Shells olje- och gasproduktion med omkring 370 000 fat per dag.
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