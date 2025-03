Advokatbyråer i riskzonen när ekobrott ökar

Nya lagstiftningen

EBM har åtalat fem personer för grova ekobrott där företag använts som brottsverktyg.

Brottsligheten har enligt åtalet genererat cirka tolv miljoner kronor i undandragen skatt under perioden 2022–2023, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I detta fall har EBM för första gången använt den nya förverkandelagstiftningen som trädde i kraft i november 2023.

”Ett av yrkanden om utvidgat förverkande har också riktats mot en annan förverkandesvarande än den misstänkte, vilket är en ny möjlighet med den nya lagstiftningen”, säger kammaråklagare Jonas Bergendal.

Stort behov av rådgivning

Flera jurister belyser hur behovet av rådgivning inom penningtvättsområdet har ökat.

”Behovet och omfattningen av rådgivning inom detta område har naturligen ökat vartefter riskerna för penningtvätt och terroristfinansiering både växt och med tiden blivit alltmer uppenbara”, konstaterar Biörn Riese på Jurie Advokat för Dagens Juridik.

Frida Sander, advokat på Wigge & Partners, påpekar att advokatbyråerna som arbetar med compliance/regelefterlevnad har arbetat länge med detta, men att ”de större byråerna var senare på bollen”.

Allt fler bedrägerier

Ekonomisk brottslighet har blivit alltmer sofistikerad och utgör en växande utmaning för samhället.

Under 2024 anmäldes närmare 228 000 bedrägeribrott i Sverige. Kostnaderna för företagsbedrägerier överstiger nu 55 miljarder kronor per år, enligt uppgifter från UC som DI refererar till.

Per Karlsson, advokat på Per Karlsson & Co, framhåller för Dagens Juridik vikten av balans i informationsutbytet.

”Även om trenden är att politiker efterfrågar detta så måste det finnas specifika regler och begränsningar för hur informationsutbytet ska ske”, säger han.

