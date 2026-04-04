9 av 10 chefsjurister: Vi driver affären – ledningen håller inte med

Klyftan framgår av ”2026 State of the Corporate Law Department”, en rapport från Thomson Reuters som bygger på djupintervjuer med mer än 2 300 chefsjurister globalt.

Rapporten kartlägger hur juridikfunktionen uppfattas såväl inifrån som utifrån, och resultaten pekar på en djup oenighet.

Klyfta mellan chefsjurister och ledning

Enligt rapporten anser 86 procent av chefsjuristerna att deras avdelning bidrar betydligt till organisationens övergripande mål.

Men bara 17 procent av övriga chefer i företagsledningen delar den bilden. Ännu skarpare formulerat: 42 procent av ledningsföreträdarna uppger att juristavdelningen bidrar lite eller inte alls.

”2026 är inte ett år för chefsjuristen att göra mer utan ett år att göra arbetet synligt. Chefsjurister har under flera år ställt om för att bli mer affärsnära, det som saknas nu är att värdet syns och förstås i organisationen”, säger Joakim Hahne, chef för norra Europa på Thomson Reuters, i en kommentar.