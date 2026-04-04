Nio av tio chefsjurister anser att deras avdelning är en viktig drivkraft för affären. Bland övriga chefer i företagsledningen delar bara en av sex den uppfattningen.
9 av 10 chefsjurister: Vi driver affären – ledningen håller inte med
Klyftan framgår av ”2026 State of the Corporate Law Department”, en rapport från Thomson Reuters som bygger på djupintervjuer med mer än 2 300 chefsjurister globalt.
Rapporten kartlägger hur juridikfunktionen uppfattas såväl inifrån som utifrån, och resultaten pekar på en djup oenighet.
Klyfta mellan chefsjurister och ledning
Enligt rapporten anser 86 procent av chefsjuristerna att deras avdelning bidrar betydligt till organisationens övergripande mål.
Men bara 17 procent av övriga chefer i företagsledningen delar den bilden. Ännu skarpare formulerat: 42 procent av ledningsföreträdarna uppger att juristavdelningen bidrar lite eller inte alls.
”2026 är inte ett år för chefsjuristen att göra mer utan ett år att göra arbetet synligt. Chefsjurister har under flera år ställt om för att bli mer affärsnära, det som saknas nu är att värdet syns och förstås i organisationen”, säger Joakim Hahne, chef för norra Europa på Thomson Reuters, i en kommentar.
Stora förändringar inom juridikavdelningarna
Rapporten konstaterar att juridikavdelningarna har genomgått genomgripande förändringar under de senaste åren.
Många har effektiviserat sina verksamheter, anpassat rekryteringen och i ökad utsträckning börjat mäta sina insatser med nya nyckeltal.
Teknikanvändningen, inte minst AI, har accelererat markant. Andelen chefsjurister som beskriver AI som en strategisk prioritet har fördubblats jämfört med föregående år.
Trots det tar sig alltså inte det förbättrade arbetet igenom till ledningsgruppen. Problemet verkar inte handla om vad juridikavdelningarna gör, utan om hur de kommunicerar det.
Rapporten lyfter fram att chefsjuristerna behöver koppla sina råd och insatser tydligare till affärsmålen, exempelvis genom att presentera juridikkostnaderna som andel av omsättningen eller rama in riskhanteringen utifrån ett affärsperspektiv.
Begränsade resurser hämmar
Resursbristen försvårar arbetet ytterligare. Nära hälften av chefsjuristerna uppger att begränsade resurser och bemanning är det främsta hindret för att leverera ytterligare värde.
Samtidigt förväntas kostnaderna för externa juridiska tjänster förbli högam över en tredjedel av chefsjuristerna räknar med att öka sin användning av externa jurister under det kommande året.