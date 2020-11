Joakim Bornold: ”Nordnets börscomeback ett fiasko för aktiva fonder”

För fyra år sedan köpte Tom Dinkelspiel, ordförande för finansiella företagsgruppen Öhman, ut Nordnet från börsen, tillsammans med riskkapitalbolaget Nordic Capital.

Bakgrunden var att det krävdes stora investeringar för att uppgradera Nordnets plattform – såväl webb som app och bakomliggande system. Men tunga investeringar sänker utdelningsnivåerna och det tas inte alltid emot väl av marknaden. Sådant görs enklast i en privat miljö, resonerade man.

– Budet landande till slut på 6,7 miljarder kronor, vilket accepterades av fondförvaltarna utan protester. Tvärtom så verkade många mer än nöjda. Nu är det dags för Nordnet att göra comeback och man gör det helt klart i betydligt bättre form. Den fula ankungen har blivit en svan och värderas numera till ungefär 25 miljarder kronor. En fantastisk vändning får man säga, säger Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, till Realtid.

Mycket har publicerats om Nordnets återkomst till börsen, men Joakim Bornold saknar en viktig aspekt. Kort sagt: Det är något som skaver.

– Om man tittar lite noggrannare så är det väldigt svårt att se vad som har gjorts i bolaget som inte skulle kunna ha gjorts i en noterad miljö. Visserligen har Nordnet satsat 800 miljoner på system och IT-utveckling och man har gjort en del organisationsförändringar, men varför skulle inte aktiemarknaden kunna ha accepterat det? Är de institutionella ägarna på börsen så otroligt kortsiktiga i sitt agerande, undrar Joakim Bornold.

Nordnet köptes ut för 37 kronor per aktie, vilket innebar en budpremie på drygt 25 procent jämfört med kursen på 29 kronor per aktie som kursen var då budet kom. Teckningskursen vid nyintroduktionen på börsen i morgon är satt till 96 kronor per aktie.

– Det har alltså kostat de institutionella ägarna och småspararna en avkastning på nästan 350 procent, säger Joakim Bornold.

Han konstaterar samtidigt att det nu finns många fondbolag och institutioner som vill investera till de här nya rekordnivåerna.

– Det här är ju inget annat än ett fiasko. Många säger att aktiva fonder inte kan slå indexfonder över tid och med den här typen av affärsmannaskap så lär inte den synen direkt förändras till de aktivas fördel, säger Joakim Bornold.