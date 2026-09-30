Politiker vill stoppa EQT:s miljardaffär i USA

Avkastningskrav i fokus

Enligt brevet klarar affären inte det krav på allmänintresse som FERC ska pröva. Lagstiftarna pekar på att GIP normalt siktar på en internränta på 15–20 procent. Det är ungefär dubbelt så mycket som den historiska medianavkastningen på omkring 10 procent för reglerade elbolag. Det skapar enligt brevet incitament att höja elpriserna för att nå högre vinster.

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De varnar också för ”korssubventionering” mellan BlackRocks innehav i elbolag och dess investeringar i datacenter runt om i USA. Om samma ägare kontrollerar både elnät och datacenter kan det, enligt lagstiftarna, leda till nätinvesteringar som främst gynnar de egna datacentren. Samtidigt får övriga kunder stå för en del av kostnaden.

”Ännu värre: om ett datacenter går i konkurs kan kunderna fortsätta att betala för onödiga uppgraderingar via högre elräkningar”, heter det i brevet.

Brevet har stöd från båda partierna. Bland undertecknarna finns Indianas representanter André Carson (D) och Victoria Spartz (R), liksom demokraterna Rashida Tlaib från Michigan och Ayanna Pressley från Massachusetts.

AES: Påverkar inte kunderna

AES avvisar kritiken. I ett mejl till Reuters skriver bolaget att affären inte väntas påverka taxorna i de reglerade elbolagen.

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”Inga kostnader kopplade till förvärvet, inklusive eventuell premie eller transaktionskostnader, kommer att belasta elkunderna”,2, skriver AES.

Bolaget har tidigare framhållit att elbolagen även fortsättningsvis ska regleras på delstatsnivå och drivas lokalt. Enligt AES förbättrar affären dessutom tillgången till kapital för investeringar i elnätet.

BlackRock avböjer att kommentera. EQT har inte svarat på Reuters frågor.

Datacenter pressar elnätet

Kritiken kommer när elefterfrågan i USA når rekordnivåer, till stor del på grund av energikrävande datacenter. Det har utlöst en våg av affärer i kraftsektorn, där flera bud går ut på att ta börsnoterade elbolag privata. Samtidigt har frågan om vem som ska betala för AI-boomens elräkning blivit alltmer politiskt laddad.

AES aktieägare har redan godkänt affären, och tillsynsmyndigheten i Ohio godkände överlåtelsen av AES Ohio tidigare i september. Parterna räknar med att affären slutförs i slutet av 2026 eller början av 2027. Det förutsätter dock att de återstående tillstånden beviljas, bland annat från FERC.