Datacenter stod för ungefär hälften av hela ökningen i USA:s elförbrukning förra året. Samtidigt är investeringarna i datacenter på väg att för första gången gå om kontorsbyggandet i USA. En förskjutning som speglar hur ekonomisk produktivitet skapas i dag.
Datacenter driver häften av efterfrågan på all ny el
Den globala efterfrågan på el steg med 3 procent under 2025, vilket är mer än dubbelt så snabbt som den totala energiefterfrågan som ökade med 1,3 procent, enligt IEA:s årliga Global Energy Review.
Missa inte: Nytt datacenter ska värma staden. Realtid
I USA växte elförbrukningen med 2 procent, långsammare än 2024 men mer än tre gånger snabbare än det genomsnittliga tillväxttakten under det föregående decenniet, skriver Oilprice.com.
En kall vinter bidrog till förbrukningen
Byggsektorn stod för 80 procent av USA:s elefterfrågeökning, och datacenter ensamt bidrog med ungefär hälften av hela ökningen, enligt IEA.
Läs även: Datacenter kan göra marken nio grader varmare. Dagens PS
En kall vinter med nästan 10 procents ökning av uppvärmningsgraddagar bidrog också till att driva upp elförbrukningen.
”Elförbrukningen växer mycket snabbare än den totala energiefterfrågan – och en energikälla växer mycket snabbare än någon annan”, sa IEA:s generaldirektör Fatih Birol i samband med rapporten. Han pekade ut solenergi som den enskilt största källan till global energiefterfrågeökning under 2025.
Investeringsmönstren ändras
Trenden återspeglas också i investeringsmönster. Enligt en analys från MDC Insights väntas datacenterinvesteringarna i USA i år för första gången överstiga kontorsbyggandet.
Missa inte: Här bygger Skanska datacenter för 690 miljoner kronor. Realtid
År 2021 investerades över 65 miljarder dollar i nya kontor, medan datacenter stod för mindre än 10 miljarder. Sedan dess har kontorsbyggandet rasat medan datacenterinvesteringarna mer än fyrdubblats.
”Produktivitet utvinns i allt högre grad inte från människor utan från processorer”, konstaterar MDC Insights i sin analys.
Leder till problem
Utvecklingen är inte friktionsfri. I flera amerikanska delstater har utbyggnaden lett till konflikter. I Wilmington, Ohio, planerar Amazon Web Services att investera fyra miljarder dollar i ett datacenter på 200 hektar, ett projekt som väntas ge omkring 100 permanenta jobb men som mötts av protester kring energiförbrukning och miljöpåverkan.
I Michigan stämdes en kommun som försökte stoppa ett datacenter värt sju miljarder dollar kopplat till Oracle och OpenAI.
Enligt MDC Insights väntas datacenter stå för över tio procent av USA:s elnätskapacitet till 2030, vilket driver investeringar i förnybar energi och ny kylteknik.