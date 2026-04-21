Datacenter driver häften av efterfrågan på all ny el

Den globala efterfrågan på el steg med 3 procent under 2025, vilket är mer än dubbelt så snabbt som den totala energiefterfrågan som ökade med 1,3 procent, enligt IEA:s årliga Global Energy Review.

Missa inte: Nytt datacenter ska värma staden. Realtid

I USA växte elförbrukningen med 2 procent, långsammare än 2024 men mer än tre gånger snabbare än det genomsnittliga tillväxttakten under det föregående decenniet, skriver Oilprice.com.

En kall vinter bidrog till förbrukningen

Byggsektorn stod för 80 procent av USA:s elefterfrågeökning, och datacenter ensamt bidrog med ungefär hälften av hela ökningen, enligt IEA.

Läs även: Datacenter kan göra marken nio grader varmare. Dagens PS

En kall vinter med nästan 10 procents ökning av uppvärmningsgraddagar bidrog också till att driva upp elförbrukningen.

”Elförbrukningen växer mycket snabbare än den totala energiefterfrågan – och en energikälla växer mycket snabbare än någon annan”, sa IEA:s generaldirektör Fatih Birol i samband med rapporten. Han pekade ut solenergi som den enskilt största källan till global energiefterfrågeökning under 2025.