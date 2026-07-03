Efter nedgången – nu säljer Tesla i Europa igen

Elbilstillverkaren Tesla ökade sina leveranser med 25 procent under årets andra kvartal.

Det är betydligt mer än vad marknaden hade väntat sig.

Stigande bränslepriser efter konflikten i Mellanöstern bidrog till ett ökat intresse för elbilar i Europa och gav bolaget ett lyft efter en period med svag utveckling.

Klarar sig bättre i Europa

Under perioden april–juni levererade Tesla 480 126 fordon, jämfört med 384 122 under motsvarande kvartal i fjol, skriver Financial Times.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med omkring 404 000 levererade bilar.

Den europeiska återhämtningen har varit särskilt viktig för bolaget.

Antalet nyregistrerade Teslabilar i Europa ökade med 57 procent under årets fem första månader, enligt den europeiska branschorganisationen Acea.

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