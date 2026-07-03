När det stormade om Elon Musk som mest störtdök försäljningssiffrorna av Tesla i Europa. Men en energikris senare är de på väg uppåt igen.
Efter nedgången – nu säljer Tesla i Europa igen
Elbilstillverkaren Tesla ökade sina leveranser med 25 procent under årets andra kvartal.
Det är betydligt mer än vad marknaden hade väntat sig.
Stigande bränslepriser efter konflikten i Mellanöstern bidrog till ett ökat intresse för elbilar i Europa och gav bolaget ett lyft efter en period med svag utveckling.
Klarar sig bättre i Europa
Under perioden april–juni levererade Tesla 480 126 fordon, jämfört med 384 122 under motsvarande kvartal i fjol, skriver Financial Times.
Analytiker hade i genomsnitt räknat med omkring 404 000 levererade bilar.
Den europeiska återhämtningen har varit särskilt viktig för bolaget.
Antalet nyregistrerade Teslabilar i Europa ökade med 57 procent under årets fem första månader, enligt den europeiska branschorganisationen Acea.
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Inte lika bra i USA
Trots uppgången är Tesla inte längre regionens största elbilstillverkare. Kinesiska BYD har en marknadsandel på 2,3 procent, jämfört med Teslas 2,0 procent.
Globalt behåller BYD också ledningen. Under årets första sex månader sålde det kinesiska bolaget omkring 867 000 helelektriska bilar, medan Tesla levererade drygt 838 000 fordon.
Den ökade efterfrågan i Europa och Kina har samtidigt motverkat en svagare utveckling på den amerikanska hemmamarknaden.
Där har försäljningen pressats sedan skattesubventionerna för elbilar avskaffats och president Donald Trump genomfört förändringar som minskat kraven på utsläppsminskningar från fordonssektorn.
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Satsar på nya modeller
Analysföretaget Cox Automotive hade inför kvartalsrapporten räknat med att Teslas amerikanska försäljning skulle falla med omkring 20 procent jämfört med samma period i fjol.
Tidigare i år avslutade Tesla produktionen av de exklusivare modellerna S och X. Bolaget satsar i stället på modellerna 3 och Y samt på utveckling inom artificiell intelligens, robotik och självkörande teknik.
I april inleddes också massproduktionen av den eldrivna lastbilen Semi.
Trots de starka leveranssiffrorna reagerade aktiemarknaden avvaktande. Efter en inledande uppgång föll Teslas aktie med omkring sju procent under torsdagens handel.
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