700 miljoner kronor senare: Googles integritetsskandal exploderar

En uppgörelse sätter punkt för en långvarig tvist kring Googles röstteknik. (Foto: Google)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 28 jan. 2026Publicerad: 28 jan. 2026

Google tvingas till en dyr uppgörelse efter kritik mot hur företagets röstassistent lyssnar – och när den egentligen inte borde.

Google har gått med på en uppgörelse på 68 miljoner dollar, motsvarande cirka 700 miljoner kronor, i en amerikansk grupptalan där företaget anklagas för att röra sig över gränsen för användarnas integritet med sin röstassistent.

Talan, som lämnades in i en federal domstol i San Jose i Kalifornien i slutet av januari, hävdar att Google Assistant då och då felaktigt aktiverats och spelat in privata samtal.

Dessa inspelningar ska ha använts för att rikta annonser mot användare, vilket kritiker menar strider mot deras rätt till privatliv, skriver Reuters.

Google utnyttjas i ny bluffvåg – tusentals företag lurade

Bedragare utnyttjar Googles egna molntjänster för att skicka trovärdiga phishingmejl som lurar tusentals företag världen över.

Företaget nekar till fel

Google nekar till att ha gjort något olagligt, men väljer ändå att betala för att slippa en lång och kostsam rättsprocess. Enligt domstolshandlingar handlar uppgörelsen om att undvika risk, kostnader och osäkerhet kring en rättegång.

Förlikningen måste fortfarande godkännas av domare innan den blir giltig.

Rörelsekommandon som “Hey Google” eller “OK Google” ska vara förutsättningen för att assistenten aktiveras, men det är de så kallade “false accepts” – när systemet misstar vanligt tal för ett kommando – som står i centrum för kritiken.

Ett liknande fall med Apple Siri slutade med en uppgörelse på 95 miljoner dollar i slutet av 2024.

Google vill behålla sitt monopol – trots antitrustdom

Google utmanar monopolbeslutet i USA och vill stoppa kravet på att dela sökdata med konkurrenter. Det kan skada bolaget menar Google.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

