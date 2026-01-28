700 miljoner kronor senare: Googles integritetsskandal exploderar

Google har gått med på en uppgörelse på 68 miljoner dollar, motsvarande cirka 700 miljoner kronor, i en amerikansk grupptalan där företaget anklagas för att röra sig över gränsen för användarnas integritet med sin röstassistent.

Talan, som lämnades in i en federal domstol i San Jose i Kalifornien i slutet av januari, hävdar att Google Assistant då och då felaktigt aktiverats och spelat in privata samtal.

Dessa inspelningar ska ha använts för att rikta annonser mot användare, vilket kritiker menar strider mot deras rätt till privatliv, skriver Reuters.

Företaget nekar till fel

Google nekar till att ha gjort något olagligt, men väljer ändå att betala för att slippa en lång och kostsam rättsprocess. Enligt domstolshandlingar handlar uppgörelsen om att undvika risk, kostnader och osäkerhet kring en rättegång.

Förlikningen måste fortfarande godkännas av domare innan den blir giltig.

Rörelsekommandon som “Hey Google” eller “OK Google” ska vara förutsättningen för att assistenten aktiveras, men det är de så kallade “false accepts” – när systemet misstar vanligt tal för ett kommando – som står i centrum för kritiken.

ANNONS

Ett liknande fall med Apple Siri slutade med en uppgörelse på 95 miljoner dollar i slutet av 2024.

Missa inte:

Bondikonen Ursula Andress anklagar förvaltare för grov förskingring. News 55

Makt, moln och miljoner – veckans mest lästa inom tech. Realtid

Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55