Google tvingas till en dyr uppgörelse efter kritik mot hur företagets röstassistent lyssnar – och när den egentligen inte borde.
700 miljoner kronor senare: Googles integritetsskandal exploderar
Mest läst i kategorin
AI-rebeller vill utmana techbolagen – med mer reglering
En rad olika organisationer och företag, däribland Mozilla, förbereder en ny AI-satsning. Målet: en mer värderingsstyrd utveckling. Mozilla har gjort sig känd för att vara en rebell i techsammanhang och är mest känd för webbläsaren Firefox. Nu trappar organisationen upp sin satsning på artificiell intelligens och försöker samla en bred koalition av mindre aktörer för …
Datacenters värme blir ny valuta i klimatomställningen
Den explosiva tillväxten av AI-datacenter skapar en oväntad möjlighet. Överskottsvärmen från servrarna kan värma tusentals hem och byggnader. Nu växer en helt ny ”värmeekonomi” fram. Sedan 2023 har ett Amazon Web Services datacenter i Dublin levererat värme till ett närliggande universitetsområde. Anläggningen täcker nu 92 procent av campus uppvärmningsbehov och minskade koldioxidutsläppen med 704 ton …
Tyst kris på arbetsplatserna: Knäcker självförtroendet
Allt fler känner sig trygga i sitt jobb – men något nytt på arbetsplatsen får självsäkerheten att vackla. Skillnaderna växer tyst. Svenska medarbetare står stadigt i nuet, men tittar tveksamt framåt. Det visar en ny undersökning från ManpowerGroup, där 89 procent av de tillfrågade uppger att de känner sig säkra på att de har rätt …
AI-nätverk nytt hot mot det svenska valet
Det offentliga samtalet håller på att förändras i grunden. Samordnade svärmar av AI-drivna bottar kan ge sken av folkligt stöd där inget finns. Kontot ser äkta ut. Resonemangen verkar mänskliga. Omfattningen är nästan obegränsad. Ett nytt troll har kommit till nätet och det ser ut och låter precis som oss. I en ny analys varnar …
AI-experten: ”Vi kastar bort hundratals miljarder på AI”
Han byggde grunden för dagens AI – men menar att industrin nu stirrar sig blind på fel lösning och riskerar att köra fast. Yann LeCun är inte vilken kritiker som helst. Han är en av arkitekterna bakom tekniken som gjort dagens AI möjligt. Ändå är det just den utvecklingen han nu ifrågasätter. Från sitt hem …
Google har gått med på en uppgörelse på 68 miljoner dollar, motsvarande cirka 700 miljoner kronor, i en amerikansk grupptalan där företaget anklagas för att röra sig över gränsen för användarnas integritet med sin röstassistent.
Talan, som lämnades in i en federal domstol i San Jose i Kalifornien i slutet av januari, hävdar att Google Assistant då och då felaktigt aktiverats och spelat in privata samtal.
Dessa inspelningar ska ha använts för att rikta annonser mot användare, vilket kritiker menar strider mot deras rätt till privatliv, skriver Reuters.
Google utnyttjas i ny bluffvåg – tusentals företag lurade
Bedragare utnyttjar Googles egna molntjänster för att skicka trovärdiga phishingmejl som lurar tusentals företag världen över.
Företaget nekar till fel
Google nekar till att ha gjort något olagligt, men väljer ändå att betala för att slippa en lång och kostsam rättsprocess. Enligt domstolshandlingar handlar uppgörelsen om att undvika risk, kostnader och osäkerhet kring en rättegång.
Förlikningen måste fortfarande godkännas av domare innan den blir giltig.
Rörelsekommandon som “Hey Google” eller “OK Google” ska vara förutsättningen för att assistenten aktiveras, men det är de så kallade “false accepts” – när systemet misstar vanligt tal för ett kommando – som står i centrum för kritiken.
Ett liknande fall med Apple Siri slutade med en uppgörelse på 95 miljoner dollar i slutet av 2024.
Google vill behålla sitt monopol – trots antitrustdom
Google utmanar monopolbeslutet i USA och vill stoppa kravet på att dela sökdata med konkurrenter. Det kan skada bolaget menar Google.
Missa inte:
Bondikonen Ursula Andress anklagar förvaltare för grov förskingring. News 55
Makt, moln och miljoner – veckans mest lästa inom tech. Realtid
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se