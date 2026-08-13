Att tala med en chattbot brukar vara synonymt med att tala med AI. Men det gäller inte ChatTJB.
Chattboten vägrar använda AI – rekryterar människor istället
En ny chattbot har blivit oväntat populär. Men den här gången handlar det inte om techjättarnas senaste stora språkmodell.
Faktum är att den här chattboten inte använder någon artificiell intelligens alls.
I stället besvaras användarnas frågor av människor i tjänsten som kallas för ChatTJB.
Många frågor har kommit in
Projektet skapades av amerikanen Tucker Bryant, en 32-årig tidigare Google-anställd. Han lanserade ChatTJB i april som ett konstprojekt och ett experiment kring människors växande beroende av AI, skriver Fortune.
Tjänsten ser ut som en vanlig AI-chatt. Användaren skriver in en fråga och väntar sedan på ett svar.
Skillnaden är att frågan skickas till Bryant eller någon av de personer som anmält sig som volontärer för att svara.
Sedan en reklamskylt för tjänsten sattes upp i San Francisco har över 100 000 frågor skickats in, enligt Bryant. Vid vissa tillfällen har inflödet varit mer än 5 000 frågor i timmen.
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Lät volontärer ta över
Intresset för att hjälpa till är också stort. Över 10 000 personer har enligt Bryant anmält sig som så kallade ”Average Individuals”, och väntelistan växer med omkring 1 000 personer om dagen.
Namnet ChatTJB syftar på Bryant själv, men AI i projektets marknadsföring står för ”average individual”, alltså en genomsnittlig person.
Från början besvarade Bryant själv de flesta frågorna. När antalet förfrågningar ökade kraftigt slutade han i praktiken att svara och började i stället låta volontärer ta över.
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Kan försämra den kognitiva förmågan
Projektet bygger på en oro för att människor i allt högre grad överlåter sitt tänkande till AI. Bryant har själv beskrivit hur han började använda AI för mycket enkla beslut, som vilka kläder han skulle bära en viss dag.
Fenomenet har kopplats till begreppet ”kognitiv kapitulation”, som används för att beskriva hur människor kan bli mindre benägna att själva granska information när de får hjälp av AI.
Forskning som genomförts av Whartonprofessorerna Steven D. Shaw och Gideon Nave har visat att personer som använder AI kan prestera bättre när AI har rätt, men betydligt sämre när den ger felaktiga råd.
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