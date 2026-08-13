Chattboten vägrar använda AI – rekryterar människor istället

En ny chattbot har blivit oväntat populär. Men den här gången handlar det inte om techjättarnas senaste stora språkmodell.

Faktum är att den här chattboten inte använder någon artificiell intelligens alls.

I stället besvaras användarnas frågor av människor i tjänsten som kallas för ChatTJB.

Många frågor har kommit in

Projektet skapades av amerikanen Tucker Bryant, en 32-årig tidigare Google-anställd. Han lanserade ChatTJB i april som ett konstprojekt och ett experiment kring människors växande beroende av AI, skriver Fortune.

Tjänsten ser ut som en vanlig AI-chatt. Användaren skriver in en fråga och väntar sedan på ett svar.

Skillnaden är att frågan skickas till Bryant eller någon av de personer som anmält sig som volontärer för att svara.

Sedan en reklamskylt för tjänsten sattes upp i San Francisco har över 100 000 frågor skickats in, enligt Bryant. Vid vissa tillfällen har inflödet varit mer än 5 000 frågor i timmen.

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