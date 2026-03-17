Tusentals äldre tappar BankID – tvingas köpa ny telefon

”Första veckan efter den 1 mars fick vi 15–20 samtal om dagen”, säger Agit Akalp på Telestore till Realtid.



”Det var pensionärer som behövde hjälp med att ominstallera BankID eller föra över innehåll från sin gamla telefon.”

Telestore startade som en fysisk butik för 13 år sedan, men är nu helt digital. Kunder kan fortfarande köpa och sälja begagnade telefoner, men spontanbesöken i butiken har försvunnit.

”Tidigare kunde äldre komma in till oss och få hjälp med sina telefoner på plats. Den möjligheten finns inte längre”, säger Agit.

Det är ett problem eftersom BankID:s säkerhetskrav höjs regelbundet, och äldre telefoner som inte längre får systemuppdateringar då inte kan använda tjänsten.

”I dag har äldre ofta ingenstans att vända sig”, konstaterar Agit. ”Bankerna som står bakom BankID drar ner på kontor och personlig service, och äldre hänvisas till guider på nätet.”

Instruktionsfilmer räcker inte

Telestore har försökt möta behovet genom att ta fram guider.

”Vi har gjort en YouTube-film som visar hur man uppdaterar en telefon. Den skickar vi till kunder som ber om hjälp”, säger Agit.

Men det räcker inte alltid. Att minnas lösenord, förstå hur molnlagring fungerar och säkerställa tillräckligt lagringsutrymme inför en överföring är inte enkelt.

”Att föra över innehåll från en gammal telefon till en ny tar ofta längre tid än att till exempel byta en skärm. Skulle vi ta betalt för den hjälpen skulle det bli en betydande kostnad för kunden.”

Om en telefon kunde användas i fem år skulle det vara rimligare att investera tid och pengar i uppgraderingar. I praktiken tappar många enheter stöd betydligt tidigare ur ett säkerhetsperspektiv.

