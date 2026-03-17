Efter BankID-uppdateringen den 1 mars har trycket på mobilreparatörer ökat kraftigt. Särskilt äldre användare har svårt att hänga med när tekniken uppdateras.
Tusentals äldre tappar BankID – tvingas köpa ny telefon
”Första veckan efter den 1 mars fick vi 15–20 samtal om dagen”, säger Agit Akalp på Telestore till Realtid.
”Det var pensionärer som behövde hjälp med att ominstallera BankID eller föra över innehåll från sin gamla telefon.”
Telestore startade som en fysisk butik för 13 år sedan, men är nu helt digital. Kunder kan fortfarande köpa och sälja begagnade telefoner, men spontanbesöken i butiken har försvunnit.
”Tidigare kunde äldre komma in till oss och få hjälp med sina telefoner på plats. Den möjligheten finns inte längre”, säger Agit.
Det är ett problem eftersom BankID:s säkerhetskrav höjs regelbundet, och äldre telefoner som inte längre får systemuppdateringar då inte kan använda tjänsten.
”I dag har äldre ofta ingenstans att vända sig”, konstaterar Agit. ”Bankerna som står bakom BankID drar ner på kontor och personlig service, och äldre hänvisas till guider på nätet.”
Instruktionsfilmer räcker inte
Telestore har försökt möta behovet genom att ta fram guider.
”Vi har gjort en YouTube-film som visar hur man uppdaterar en telefon. Den skickar vi till kunder som ber om hjälp”, säger Agit.
Men det räcker inte alltid. Att minnas lösenord, förstå hur molnlagring fungerar och säkerställa tillräckligt lagringsutrymme inför en överföring är inte enkelt.
”Att föra över innehåll från en gammal telefon till en ny tar ofta längre tid än att till exempel byta en skärm. Skulle vi ta betalt för den hjälpen skulle det bli en betydande kostnad för kunden.”
Om en telefon kunde användas i fem år skulle det vara rimligare att investera tid och pengar i uppgraderingar. I praktiken tappar många enheter stöd betydligt tidigare ur ett säkerhetsperspektiv.
Tekniken sätter gränserna
Anledningen till att vissa telefoner klarar många systemuppgraderingar medan andra bara klarar ett par handlar om hur tillverkare tillhandahåller säkerhetsuppdateringar och systemstöd.
Vissa modeller har hårdvara som klarar flera större systemuppgraderingar, medan andra bara får stöd under en begränsad period.
Det innebär att en telefon kan fungera för samtal, sms och surf, men ändå inte uppfylla de säkerhetskrav som BankID ställer.
”Vi strävar efter att erbjuda BankID på så många enheter som möjligt. Men när en plattform inte längre får säkerhetsuppdateringar blir säkerhetsnivån för låg”, skriver Charlotte Pataky, pressansvarig på Finansiell ID-Teknik BID AB som utvecklar BankID till Realtid
”Vi beklagar att vissa användare drabbas, men BankID är nyckeln till dina pengar och måste skyddas, fortsätter hon.”
Nya BankID stänger ute äldre telefoner
Sedan den 1 mars kräver BankID iOS 16 eller senare, alternativt Android 9 eller senare. Äldre versioner saknar nödvändiga säkerhetsfunktioner för att hantera moderna hot.
När Apple eller Google avslutar uppdateringar av ett operativsystem upphör också möjligheten att upprätthålla tillräcklig säkerhetsnivå för BankID.
”Vi är medvetna om att det inte alltid är lätt för äldre att hänga med i teknikutvecklingen, men vi samarbetar med både banker och pensionärsorganisationer som SPF Seniorerna och PRO för att sprida kunskap. Vi har även ett nära samarbete med brottsförebyggande myndigheter för att sprida information”, skriver Charlotte.
Billigt kan bli dyrt i längden
Att vissa telefoner oftare inte uppfyller kraven för BankID beror på att tillverkarna använder mer standardiserade versioner av operativsystemet, medan premiumtillverkare har egna utvecklingsteam som uppdaterar säkerheten kontinuerligt.
En telefon med en mer standardiserad version av operativsystemet kan därmed bli en dyr affär i längden – inte för att den går sönder, utan för att användaren måste köpa en ny telefon när den slutar uppfylla säkerhetskraven för tjänster som BankID.
