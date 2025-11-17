Realtid
Realtid.se
Bank & Fintech

Bank-id välkomnar konkurrens – trots växande kritik

bank-id
"Det ska bli jätteintressant att se om det kommer att ändra dynamiken på marknaden", säger Bank-id:s vd Martina Skande. (Foto: Bank-id/Fredrik Persson/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

På ett år har Bank-id drabbats av 32 driftstopp och fått kritik från både Riksbanken och Klarnas vd. Nu välkomnar Martina Skande den statliga e-legitimation som lanseras nästa år.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Sedan 2003 har Bank-id dominerat den svenska marknaden för e-legitimation med 8,6 miljoner användare som i snitt loggar in 2,5 gånger per dag.

Men under våren låg både Bank-id och Swish nere vid flera tillfällen till följd av överbelastningsattacker.

Enbart Swish drabbades av 32 totala driftstopp under ett år.

Krav på ökad konkurrens

Störningarna har fått kritiken att växa.

Elin Ritola, Riksbankens enhetschef för betalningsanalys och innovation, menade i våras att bristande konkurrens leder till lägre innovation och att fokus på effektivitet har gjort att säkerhet ”hamnat i bakvattnet”.

Även Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski har tidigare gått till attack mot Bank-id – och sagt att betaljätten aktivt kommer att bryta sig loss för att motverka bristen på konkurrens.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Realtid Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025

”Nyttigt och viktigt”

ANNONS

Men Martina Skande, Bank-id:s vd sedan i januari, välkomnar den kommande statliga e-legitimationen som lanseras i november 2026.

”Jag tycker att konkurrens är otroligt viktigt och nyttigt för alla spelare. Så det ska bli jätteintressant att se om det kommer att ändra dynamiken på marknaden”, säger hon till Dagens Industri.

Skandes strategi bygger på det förtroende bolaget redan har – enligt egna undersökningar litar 95 procent av användarna på Bank-id.

Samtidigt utvecklar bolaget nya produkter inom bedrägeribekämpning.

Nya lösningen väcker frågor

Telefonbedrägerier där offer luras att godkänna transaktioner med Bank-id stod 2022 för 20 procent av alla anmälda bedrägeribrott, men nästan hälften av brottsvinsterna.

Trots att antalet brott fortsatte öka förra året minskade vinsterna med 40 procent.

Men Skande ser frågetecken kring den statliga lösningen, som kräver fysiskt kort och polisbesök.

ANNONS

”Det behövs ju någon typ av kortläsare för att sätta i gång transaktionen. Därför tror jag att implementeringen kommer att ta ett tag”, säger hon.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Bank-idBetalningarKonkurrensSwish
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Senaste lediga jobben

Compliancejurist till värdepappersbolag – interim
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 14/12/2025
Kommersiell jurist med erfarenhet av entreprenadjuridik – interim
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 14/12/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS