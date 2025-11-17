Bank-id välkomnar konkurrens – trots växande kritik

Sedan 2003 har Bank-id dominerat den svenska marknaden för e-legitimation med 8,6 miljoner användare som i snitt loggar in 2,5 gånger per dag.

Men under våren låg både Bank-id och Swish nere vid flera tillfällen till följd av överbelastningsattacker.

Enbart Swish drabbades av 32 totala driftstopp under ett år.

Krav på ökad konkurrens

Störningarna har fått kritiken att växa.

Elin Ritola, Riksbankens enhetschef för betalningsanalys och innovation, menade i våras att bristande konkurrens leder till lägre innovation och att fokus på effektivitet har gjort att säkerhet ”hamnat i bakvattnet”.

Även Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski har tidigare gått till attack mot Bank-id – och sagt att betaljätten aktivt kommer att bryta sig loss för att motverka bristen på konkurrens.