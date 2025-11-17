På ett år har Bank-id drabbats av 32 driftstopp och fått kritik från både Riksbanken och Klarnas vd. Nu välkomnar Martina Skande den statliga e-legitimation som lanseras nästa år.
Bank-id välkomnar konkurrens – trots växande kritik
Mest läst i kategorin
Tre banker krossar konkurrenterna – på Google
Tre banker har tagit jättekliv framåt på Googles sökträffar under det senaste året – men deras framgång handlar inte om innehåll. Varje månad söker 17 000 svenskar på ordet ”bolån” i Google, lika många på ”låna pengar”. Varje klick är värt 100–150 kronor för den som vill köpa trafiken via annonser. Kampen om topplaceringarna är …
Schweiz skärper reglerna – då krymper finanssektorn kraftigt
Antalet schweiziska privatbanker och förmögenhetsförvaltare minskar i snabb takt när strängare regler och högre efterlevnadskostnader tvingar mindre aktörer att slå igen eller slås samman. Schweiz välkända finanssektor genomgår en omfattande förändring. Antalet licensierade finansinstitut har sjunkit från över 2 000 före 2022 till 1 570 i oktober 2025, enligt tillsynsmyndighetens register. Det skriver Financial Times. …
Rättsstrid väntar: Banker kan ha lurat kunder med räntefria lån
Konsumentverket går nu vidare med rättsliga åtgärder mot TF Bank, Resurs Bank och Serafim Finans efter att ha granskat hur banker hanterar så kallade räntefria lån. Myndighetens huvudkritik riktas mot hur avtalsvillkoren i praktiken kan slå hårt mot konsumenter som missar en enda betalning, skriver Finanswatch. Problemet handlar om erbjudanden som marknadsförs som räntefria lån, …
JP Morgan får jätteböter – tonen skärps mot banker
Nästan en halv miljard kronor. Så mycket får JP Morgan betala för att ha slarvat med arbetet mot penningtvätt. Att ha ett effektivt och genomtänkt arbete mot penningtvätt är ett krav på alla banker. Nu visar det sig att en av de mer välkända bankerna i världen, JP Morgan Chase, inte har hållit måttet på …
Nordea satsar stort – börsen svarar med kursfall
Nordens största bank, Nordea, presenterade på onsdagen sin uppdaterade strategi och nya finansiella mål för perioden 2026–2030 vid en kapitalmarknadsdag i London. Trots höjda mål reagerade marknaden negativt och aktien föll kraftigt. Vid lunchtid handlades aktien ner med drygt 2,65 procent och Nordea (börskurs Nordea). Det var den aktie som föll mest av alla på …
Sedan 2003 har Bank-id dominerat den svenska marknaden för e-legitimation med 8,6 miljoner användare som i snitt loggar in 2,5 gånger per dag.
Men under våren låg både Bank-id och Swish nere vid flera tillfällen till följd av överbelastningsattacker.
Enbart Swish drabbades av 32 totala driftstopp under ett år.
Krav på ökad konkurrens
Störningarna har fått kritiken att växa.
Elin Ritola, Riksbankens enhetschef för betalningsanalys och innovation, menade i våras att bristande konkurrens leder till lägre innovation och att fokus på effektivitet har gjort att säkerhet ”hamnat i bakvattnet”.
Även Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski har tidigare gått till attack mot Bank-id – och sagt att betaljätten aktivt kommer att bryta sig loss för att motverka bristen på konkurrens.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
”Nyttigt och viktigt”
Men Martina Skande, Bank-id:s vd sedan i januari, välkomnar den kommande statliga e-legitimationen som lanseras i november 2026.
”Jag tycker att konkurrens är otroligt viktigt och nyttigt för alla spelare. Så det ska bli jätteintressant att se om det kommer att ändra dynamiken på marknaden”, säger hon till Dagens Industri.
Skandes strategi bygger på det förtroende bolaget redan har – enligt egna undersökningar litar 95 procent av användarna på Bank-id.
Samtidigt utvecklar bolaget nya produkter inom bedrägeribekämpning.
Nya lösningen väcker frågor
Telefonbedrägerier där offer luras att godkänna transaktioner med Bank-id stod 2022 för 20 procent av alla anmälda bedrägeribrott, men nästan hälften av brottsvinsterna.
Trots att antalet brott fortsatte öka förra året minskade vinsterna med 40 procent.
Men Skande ser frågetecken kring den statliga lösningen, som kräver fysiskt kort och polisbesök.
”Det behövs ju någon typ av kortläsare för att sätta i gång transaktionen. Därför tror jag att implementeringen kommer att ta ett tag”, säger hon.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.