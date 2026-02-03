03 feb. 2026

Realtid
MISSA INTE:

Försvarsjätten satsar stort på svensk mark

Realtid.se
IT & tech

BankID slutar fungera – tusentals riskerar att stängas ute

Mobilskärm med BankID
Äldre mobilmodeller, särskilt seniortelefoner från Doro, tappar stödet för BankID när systemkraven höjs 2026. Detta slår hårt mot många äldre användare (Foto: Martina Holmberg/TT).
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

När BankID höjer sina systemkrav 2026 är det framför allt äldre svenskar som riskerar att stå utan en fungerande digital identitet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Mobilt BankID är en av Sveriges mest använda digitala tjänster och ett grundläggande verktyg för allt från bankärenden till vårdkontakter.

Enligt BankID hade 99,9 procent av svenskar mellan 18 och 67 år minst ett BankID år 2024.

För äldre är tjänsten ofta ännu viktigare. Därför blir förändringen som träder i kraft i mars 2026 särskilt kännbar för en grupp som redan kämpar mest med digitala omställningar.

Läs också:
”Du behöver bara logga in med BankID” – så luras svenska företag – Realtid

Skärpta krav slår mot telefoner byggda för seniorer

Från och med mars 2026 kräver BankID minst Android 9. Det innebär att en telefon med äldre operativsystem inte längre kan köra appen. Detta trots att telefonen fungerar utmärkt för användaren i övrigt.

Modellerna som nu tappar stödet är tillverkade före 2018. De är utvecklade specifikt för seniorer och har förenklade menyer, större ikoner, högre ljudvolym och ett gränssnitt anpassat för kognitiva och motoriska behov.

Nyheter24 har pratat med Apollonia Sancontreras, PR‑specialist på Doro. Hon beskriver hur central tjänsten är för målgruppen:

ANNONS

”Mobilt BankID är en av de mest centrala digitala tjänsterna för seniorer”, säger hon.

Hon lyfter också att många äldre redan tvingats byta telefon i samband med avvecklingen av 2G‑ och 3G‑näten. De nya systemkraven innebär därför ännu ett teknikskifte för en grupp som ofta upplever digitala förändringar som både stressande och svåröverskådliga.

ANNONS

Doro-telefoner lanserade innan 2018 förlorar Bank-ID helt

Alla Doro‑telefoner som lanserades före 2018 tappar stödet för Mobilt BankID när de nya systemkraven införs.

Det innebär att hela den äldre generationen seniortelefoner inte längre kan köra tjänsten efter mars 2026.

Läs också:
Hon lånade pengar av en vän – blockades från BankID – Dagens PS

Modellen som kom därefter, Doro 8050 från 2019, klarar sig bara delvis. BankID fortsätter fungera om appen redan finns installerad.

Det går inte att lägga in ett nytt ID eftersom telefonen saknar NFC, vilket krävs för pass‑skanning vid registrering.

ANNONS

Fler telefoner påverkas

Doro är inte ensamma om utmaningen med BankID: även andra mobilmärken påverkas när operativsystemet inte kan uppgraderas till den nivå som krävs.

Äldre Android‑modeller från exempelvis Samsung, Sony, Huawei och Motorola kommer att få samma problem om mjukvaran är för gammal för de nya kraven.

Finns det alternativ till BankID

Idag finns ett annat företag i Sverige som tillhandahåller e-legitimation, Freja. Men fungerar det som alternativ när BankID slutar att fungera?

”Tyvärr inte”, säger Kristofer von Beetzen, produktchef på Freja.

”Vi står inför samma utmaning. Följer vi inte de här standarderna kan man som kund utsättas för andra problem. Säkerheten går alltid först”, säger han.

Han konstaterar att man idag får räkna med att byta ut enheter regelbundet för att de för att de ska kunna fungera med nya säkerhetskrav och uppdaterad teknik.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BankidE-legitimationFreja
Karin Andersen
Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

Karin Andersen
Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS