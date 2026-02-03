BankID slutar fungera – tusentals riskerar att stängas ute

Mobilt BankID är en av Sveriges mest använda digitala tjänster och ett grundläggande verktyg för allt från bankärenden till vårdkontakter.

Enligt BankID hade 99,9 procent av svenskar mellan 18 och 67 år minst ett BankID år 2024.

För äldre är tjänsten ofta ännu viktigare. Därför blir förändringen som träder i kraft i mars 2026 särskilt kännbar för en grupp som redan kämpar mest med digitala omställningar.

Skärpta krav slår mot telefoner byggda för seniorer

Från och med mars 2026 kräver BankID minst Android 9. Det innebär att en telefon med äldre operativsystem inte längre kan köra appen. Detta trots att telefonen fungerar utmärkt för användaren i övrigt.

Modellerna som nu tappar stödet är tillverkade före 2018. De är utvecklade specifikt för seniorer och har förenklade menyer, större ikoner, högre ljudvolym och ett gränssnitt anpassat för kognitiva och motoriska behov.

Nyheter24 har pratat med Apollonia Sancontreras, PR‑specialist på Doro. Hon beskriver hur central tjänsten är för målgruppen:

”Mobilt BankID är en av de mest centrala digitala tjänsterna för seniorer”, säger hon.

Hon lyfter också att många äldre redan tvingats byta telefon i samband med avvecklingen av 2G‑ och 3G‑näten. De nya systemkraven innebär därför ännu ett teknikskifte för en grupp som ofta upplever digitala förändringar som både stressande och svåröverskådliga.