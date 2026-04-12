Turkiet har sedan 2022 godkänt över 33 gigawatt batterilagring för sitt elnät, mer än något enskilt EU-land. Men både Turkiet och Europa står inför betydande hinder för att förverkliga sina ambitiösa utbyggnadsplaner.
Turkiet rusar förbi EU i lagring av energi
Turkiet har godkänt mer batterikapacitet för sitt elnät än något enskilt EU-land, enligt en ny rapport från klimattankesmedjan Ember.
Sedan 2022 har över 33 gigawatt batterilagring fått grönt ljus i landet, jämfört med 12–13 gigawatt i europeiska föregångsländer som Tyskland och Italien, rapporterar The Guardian.
Utvecklingen drivs av ett turkiskt regelverk från 2022 som ger förnybar energi som paras med lika stor lagringskapacitet förtur till elnätet. Av de 221 gigawatt batterilagring som inkommit i ansökningar har 33 gigawatt godkänts, motsvarande 83 procent av landets nuvarande vind- och solkapacitet.
”Om det levereras kommer Turkiets batteripipeline att utgöra ryggraden i ett nytt, rent regionalt energinav”, säger Ufuk Alparslan, analytiker på Ember och författare till rapporten, till The Guardian.
Resultaten presenteras medan diplomater förbereder sig inför FN:s klimattoppmöte Cop31, som hålls i den turkiska kuststaden Antalya i november.
Prisfall bakom boomen
Bakgrunden till Turkiets batteriboom är densamma som driver den bredare energiomställningen: kraftigt fallande priser.
Enligt Greg Nemet, energiforskare vid University of Wisconsin-Madison, har kostnaderna för både solenergi och batterier sjunkit med närmare 90 procent det senaste decenniet.
”Billig solenergi och billiga batterier skapar en enorm möjlighet att bygga ett billigt, rent och pålitligt energisystem. Länder som Turkiet utnyttjar det”, säger Nemet till The Guardian.
Turkiet genererar i dag ungefär en femtedel av sin el från vind och sol och siktar på 120 gigawatt installerad kapacitet till 2035, upp från 40 gigawatt i dag.
Samtidigt subventionerar landet fortfarande kol, som stod för 34 procent av elproduktionen förra året.
Europa kämpar med flaskhalsar
Även inom EU växer batterimarknaden snabbt. Installationerna ökade med 45 procent under 2025 till 27,1 gigawattimmar, enligt branschorganisationen SolarPower Europe, rapporterar Reuters.
Men takten behöver öka tiofaldigt till 2030 för att möta elnätets behov.
Utbyggnaden bromsas dock av tröga tillståndsprocesser, långa köer för nätanslutning och brist på kvalificerad arbetskraft.
Utvecklare är också i hög grad beroende av kinesiska batterileverantörer som är den enda källan till tillförlitliga, kostnadseffektiva och beprövade produkter.
Kriget mot Iran och de energiprischocker som följt har ökat pressen på Europa att snabba på omställningen. Solenergi har sparat Europa mer än 100 miljoner euro per dag sedan mars genom att minska beroendet av importerad gas.
Hinder även i Turkiet
Trots de imponerande siffrorna varnar Ember för att Turkiet möter egna utmaningar.
Tillståndsflaskhalsar, beroende av spotpriser på elmarknaden och landets stora vattenkraft,som redan erbjuder ren baskraft, gör att behovet av storskaliga batterier är mindre akut.
”Ansatsen framstår som något överdrivet försiktig snarare än fullt framåtblickande”, säger Alparslan till The Guardian.
”Men Turkiet har ändå skickat en stark investeringssignal som överträffar de europeiska motsvarigheterna.”