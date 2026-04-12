Turkiet rusar förbi EU i lagring av energi

Turkiet har godkänt mer batterikapacitet för sitt elnät än något enskilt EU-land, enligt en ny rapport från klimattankesmedjan Ember.

Sedan 2022 har över 33 gigawatt batterilagring fått grönt ljus i landet, jämfört med 12–13 gigawatt i europeiska föregångsländer som Tyskland och Italien, rapporterar The Guardian.

Utvecklingen drivs av ett turkiskt regelverk från 2022 som ger förnybar energi som paras med lika stor lagringskapacitet förtur till elnätet. Av de 221 gigawatt batterilagring som inkommit i ansökningar har 33 gigawatt godkänts, motsvarande 83 procent av landets nuvarande vind- och solkapacitet.

”Om det levereras kommer Turkiets batteripipeline att utgöra ryggraden i ett nytt, rent regionalt energinav”, säger Ufuk Alparslan, analytiker på Ember och författare till rapporten, till The Guardian.

Resultaten presenteras medan diplomater förbereder sig inför FN:s klimattoppmöte Cop31, som hålls i den turkiska kuststaden Antalya i november.

Prisfall bakom boomen

Bakgrunden till Turkiets batteriboom är densamma som driver den bredare energiomställningen: kraftigt fallande priser.

Enligt Greg Nemet, energiforskare vid University of Wisconsin-Madison, har kostnaderna för både solenergi och batterier sjunkit med närmare 90 procent det senaste decenniet.

”Billig solenergi och billiga batterier skapar en enorm möjlighet att bygga ett billigt, rent och pålitligt energisystem. Länder som Turkiet utnyttjar det”, säger Nemet till The Guardian.

Turkiet genererar i dag ungefär en femtedel av sin el från vind och sol och siktar på 120 gigawatt installerad kapacitet till 2035, upp från 40 gigawatt i dag.

Samtidigt subventionerar landet fortfarande kol, som stod för 34 procent av elproduktionen förra året.