Trumps order: Sluta använda Anthropic

Detta efter en dispyt mellan företaget och Pentagon.

”USA kommer aldrig att tillåta att ett vänsterradikalt, woke-företag dikterar hur vår mäktiga militär ska strida och vinna krig!” skriver Donald Trump med versaler i ett inlägg på Truth Social.

”Därför instruerar jag samtliga federala myndigheter i USA att omedelbart upphöra med allt användande av Anthropics teknologi. Vi behöver den inte, vi vill inte ha den och vi kommer inte att göra affärer med dem igen!” fortsätter presidenten.

Utfasning av Anthropic över tid

Han tillägger att användandet av företagets tjänster kommer att fasas ut under en sexmånadersperiod.

Krigsminister Pete Hegseth har krävt att militären ska kunna använda Anthropics AI-teknologi utan begränsningar och etiska reservationer. Företagets vd Dario Amodei sade dock i torsdags att bolaget inte ”med gott samvete” kan gå med på en sådan obegränsad tillgång.