Investerare straffar Meta för höga utgifter trots stark försäljningstillväxt, medan Amazon och Apple lyfter börserna med solida resultat.
Amazon och Apple glänser – men därför straffas Meta
Den senaste veckans techrapporter visar att aktiemarknaden inte längre ger techbolagen fria händer att spendera hur mycket som helst på artificiell intelligens.
Trots likartade resultat behandlades Alphabet och Meta helt olika av investerare, vilket avslöjar att lönsamhet och kassaflöde fortfarande spelar roll, även för de största teknikjättarna.
AI-satsningar för 3 780 miljarder kronor räcker inte
Trots att de så kallade Big Tech-bolagen i år lägger 400 miljarder dollar, motsvarande extrema 3 780 miljarder kronor, anser alla att det inte är
Skillnad mellan bolagen
När Alphabet presenterade ökade intäkter och vinst per aktie, men varnade för betydligt högre driftskostnader och kapitalutgifter nästa kvartal, steg aktien 3 procent, enligt Financial Times.
Meta rapporterade i stort sett samma sak, men såg sina aktier falla 11 procent. Skillnaden? Metas försäljning växte faktiskt mer än Alphabets, både i absoluta tal och i förhållande till förväntningarna, men det var vinstutvecklingen som avgjorde.
Efter börsrörelserna handlas Alphabet nu till en premie på 20 procent jämfört med Meta räknat på P/E-tal, trots att Meta med 20 gånger framtida vinster är det billigaste av Big Tech-aktierna.
Kassaflödet avgör för Meta
Det som verkligen skiljer Meta från konkurrenterna är bolagets investeringsplaner.
Enligt FT förväntas Meta öka sina kapitalutgifter mycket mer än sina konkurrenter, både i dollar och i procent, och är det enda av de fem stora techbolagen som förväntas se ett minskat fritt kassaflöde nästa år.
Detta kan verka uppenbart, givetvis bryr sig marknader om vinster och kassaflöde.
Men AI-boomen har skapat en berättelse om en hänsynslöst kapplöpning om datorkraft och AI-marknadsandelar, där vinster skulle komma senare.
Amazon och Apple räddar veckan
Efter en besvärlig torsdagshandel, då investerare tvekade inför Big Tech-resultat och mötet mellan president Donald Trump och Kinas Xi Jinping, vände stämningen på fredagen.
Amazon och Apple presenterade resultat som överträffade förväntningarna, skriver Bloomberg.
Amazons aktie rusade 12 procent i förhandeln, en rörelse som skulle tillföra nästan 300 miljarder dollar till bolagets marknadsvärde.
Bolaget rapporterade den snabbaste tillväxten i sin molnenhet på nästan tre år. Apple klättrade 2,6 procent efter att ha slagit intäktsförväntningar och presenterat en optimistisk helgprognos
”Precis som tech-stämningen hade surnat igår, har det i morse mest vänt efter resultat från Apple och Amazon”, sa Deutsche Banks makrostrateg Jim Reid till Barrons.
Volatilitet den nya normen
Det många analytiker nu säger är att volatilitet blivit en permanent funktion snarare än en tillfällig bugg på marknaden.
”Dagliga svängningar flyttar nu regelbundet stora aktier med hundratals miljarder dollar”, säger Ulrich Urbahn, chef för multitillgångsstrategi på Berenberg till Bloomberg.
Trots volatiliteten är S&P 500 på väg mot sin sjätte raka månad av uppgång, den längsta vinstserien sedan augusti 2021. Omkring 80 procent av S&P 500-bolagen som rapporterat hittills har slagit förväntningarna.
Begränsad handelsvapenvila
Veckan präglades också av mötet mellan Trump och Xi, som resulterade i vad FT beskriver som ”mindre en deal än ett ögonblick av avspänning”.
USA halverade sina fentanyltullar på Kina till 10 procent, medan Kina lovat köpa stora mängder sojabönor. Men de stora frågorna, Taiwan, handelsleder, TikTok och chipteknologi, har mestadels lämnats orörda.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
