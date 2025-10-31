Amazon och Apple glänser – men därför straffas Meta

Den senaste veckans techrapporter visar att aktiemarknaden inte längre ger techbolagen fria händer att spendera hur mycket som helst på artificiell intelligens.

Trots likartade resultat behandlades Alphabet och Meta helt olika av investerare, vilket avslöjar att lönsamhet och kassaflöde fortfarande spelar roll, även för de största teknikjättarna.

Skillnad mellan bolagen

När Alphabet presenterade ökade intäkter och vinst per aktie, men varnade för betydligt högre driftskostnader och kapitalutgifter nästa kvartal, steg aktien 3 procent, enligt Financial Times.

Meta rapporterade i stort sett samma sak, men såg sina aktier falla 11 procent. Skillnaden? Metas försäljning växte faktiskt mer än Alphabets, både i absoluta tal och i förhållande till förväntningarna, men det var vinstutvecklingen som avgjorde.

Efter börsrörelserna handlas Alphabet nu till en premie på 20 procent jämfört med Meta räknat på P/E-tal, trots att Meta med 20 gånger framtida vinster är det billigaste av Big Tech-aktierna.