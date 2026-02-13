AI har hyllats som ett potentiellt genombrott för ekonomin i flera branscher. Men i den svenska industrin går det trögt.
Industrin tvekar kring AI – ser inte lönsamheten
Industribolag globalt ligger efter när det gäller att omsätta AI i ökade intäkter.
Det visar den globala vd-undersökningen från PwC, där närmare 300 vd:ar inom industrisektorn har deltagit.
Resultaten pekar på en bransch som ännu inte ser samma ekonomisk effekt av AI som övriga näringslivet.
”Sänder en tydlig signal”
Endast 16 procent av företagsledare inom industribolag globalt uppger att AI har bidragit till intäktsökningar under det senaste året. Det kan jämföras med det globala snittet på 29 procent.
Samtidigt är det bara 28 procent av industribolagen som har definierat en plan för AI-initiativ, att ställa mot 51 procent bland samtliga bolag i undersökningen.
”Vi ser också att det är betydligt färre industribolag som har implementerat AI i produkter och tjänster. Det här sänder en tydlig signal till hela branschen om att accelerera satsningarna inom AI-området och ta vara på de affärsmöjligheter som AI kan skapa”, menar Marcus Johansson, rådgivare och ansvarig för industribranschen på PwC Sverige.
Tänker mycket på tullar
Undersökningen visar också att andra frågor väger tungt på vd:arnas agenda.
Tullar pekas ut som det största orosmolnet av 31 procent av industribolagens vd:ar, vilket är högre än det globala snittet på 20 procent.
Så många som 36 procent av industribolagens företagsledare menar att tullar kommer att inverka negativt på bolagets vinstmarginal under det kommande året.
”Inte förvånande”
Endast fyra procent tror på en positiv påverkan.
”Det är inte förvånande att tullar är det största orosmolnet för industribolagens vd:ar, då ökade handelshinder skapar osäkerhet, höjer kostnader och pressar vinstmarginaler”, säger Marcus Johansson.
Han nämner ökade satsningar på diversifierade leveranskedjor och strategiska samarbeten som potentiella lösningar.
Många vill förvärva
Samtidigt visar undersökningen att 45 procent av industribolagen planerar för betydande förvärv under de kommande tre åren, vilket är fler än det globala snittet för samtliga bolag.
Det är även betydligt vanligare att bolagen inom branschen blickar mot förvärv inom områden som ligger utanför den egna verksamheten.
