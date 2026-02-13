Industrin tvekar kring AI – ser inte lönsamheten

Industribolag globalt ligger efter när det gäller att omsätta AI i ökade intäkter.

Det visar den globala vd-undersökningen från PwC, där närmare 300 vd:ar inom industrisektorn har deltagit.

Resultaten pekar på en bransch som ännu inte ser samma ekonomisk effekt av AI som övriga näringslivet.

”Sänder en tydlig signal”

Endast 16 procent av företagsledare inom industribolag globalt uppger att AI har bidragit till intäktsökningar under det senaste året. Det kan jämföras med det globala snittet på 29 procent.

Samtidigt är det bara 28 procent av industribolagen som har definierat en plan för AI-initiativ, att ställa mot 51 procent bland samtliga bolag i undersökningen.

”Vi ser också att det är betydligt färre industribolag som har implementerat AI i produkter och tjänster. Det här sänder en tydlig signal till hela branschen om att accelerera satsningarna inom AI-området och ta vara på de affärsmöjligheter som AI kan skapa”, menar Marcus Johansson, rådgivare och ansvarig för industribranschen på PwC Sverige.