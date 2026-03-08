Tech tappar unga kvinnor för att branschen gör sig själv obegriplig

Ett begrepp som tappat innehåll

”Tech” har blivit ett paraplybegrepp som rymmer allt från AI till kod och algoritmer. Resultatet är en bransch som ofta beskrivs genom teknikens möjligheter – men mer sällan genom vad människor faktiskt gör i sina jobb.

För många unga framstår därför branschen som abstrakt och distanserad från vardag och samhälle, inte som ett område där man arbetar med problemlösning, kreativitet och konkret påverkan.

AI förändrar bilden av tech

Den bilden förstärks av den snabba AI-utvecklingen. Andelen unga kvinnor som säger att AI har minskat deras intresse för tech har fördubblats på två år. För vissa har AI kommit att symbolisera automatisering och en framtid där människans roll känns mer oklar. Samtidigt handlar tveksamheten inte enbart om effektivisering.

För många väcker AI också frågor om rättvisa, representation och mänskliga värden. Det finns en oro för att tekniken kan förstärka befintliga ojämlikheter om den utvecklas utan tillräcklig mångfald och medvetenhet.

Men bilden är inte entydig. För nästan var femte ung kvinna har AI i stället ökat intresset för tech. I deras svar beskrivs tekniken som framtidsrelevant, samhällsnyttig och som ett verktyg för att arbeta smartare. Skillnaden ligger i sammanhanget.

När AI kopplas till konkreta problem, tydliga roller och ett ansvarstagande utvecklingsarbete uppfattas den som mer meningsfull och inkluderande.

Påverkar hur produkter och tjänster utvecklas

Konsekvenserna börjar också bli synliga. Allt färre unga kvinnor upplever att digitala tjänster är lika anpassade för kvinnor som för män. När representationen brister påverkar det inte bara arbetsmarknaden, utan också hur produkter utvecklas och hur tilliten till digitala tjänster formas.

Tech måste bli begripligt igen

Att göra tech mer inkluderande handlar inte om enstaka initiativ eller kampanjer. Det kräver ett långsiktigt arbete i hur branschen beskriver sig själv, hur roller definieras och hur teknikens samhällsroll kommuniceras. Tech blir mer attraktivt när fokus flyttas från buzzwords till verklighet, från tekniken i sig till vad den faktiskt används till och av vem. Vilka bygger framtidens digitala samhälle?

Rapporten visar att unga kvinnor ser teknikens betydelse och samhällsnyttan den skapar. Men när tech reduceras till ett diffust begrepp skapas lätt föreställningar om vilka som arbetar i branschen och hur arbetskulturen ser ut.

Framtidens digitala samhälle byggs inte av teknik ensam, utan av människor som väljer att vara med och forma den. Om unga kvinnor fortsätter att stå utanför riskerar vi inte bara en mer ojämställd bransch, utan också sämre teknik och lägre innovationskraft. När de som använder tekniken inte också är med och utvecklar den går viktiga perspektiv, behov och lösningar förlorade.

Därför handlar frågan inte bara om rekrytering. Den handlar om vilka som faktiskt får vara med och forma framtidens digitala samhälle.

