Högt uppe på den västliga Sichuanplatån i Kina närmar sig världens största hybrida pumpkraftprojekt sin fullbordan.
Vattenkraft: Här byggs världens största pumpkraftverk
Anläggningen vid Lianghekou-dammen, som kombinerar konventionell vattenkraft med pumpkraftlagring, blir en nyckelkomponent i landets ambition att dominera den globala omställningen till ren energi.
Projektet nådde nyligen två avgörande milstolpar. Den 22 februari slutfördes utgrävningen av det underjordiska kraftverket, beläget cirka 500 meter under markytan, och den första betongen göts för dammen vid Yagen I-kraftverket, som ska fungera som projektets nedre reservoar, rapporterar Water Power Magazine.
Blir världens största hybrida pumpkraftsystem
Pumpkraftdelen kommer att utrustas med fyra reversibla turbinenheter på vardera 300 megawatt.
Tillsammans med Lianghekou-dammens befintliga konventionella vattenkraftkapacitet på 3 000 megawatt uppgår den totala installerade kapaciteten till 4 200 megawatt, vilket gör det till världens största hybrida pumpkraftsystem, enligt Oilprice.com.
Tekniken bakom pumpkraft är relativt enkel: vatten pumpas uppåt till en högre reservoar när det finns överskott av energi i nätet, och släpps sedan ned genom turbiner för att generera el vid behov.
Anläggningen är utformad för att absorbera överskottsenergi från cirka 7 gigawatt förnybar kapacitet som byggs ut i regionen, och förväntas producera runt 1,4 terawattimmar el årligen.
Bygge på hög höjd
Bygget har genomförts under extrema förhållanden på omkring 3 000 meters höjd, med låga syrenivåer och komplicerad berggrund.
Enligt utvecklarna användes en egenutvecklad intelligent byggledningsplattform med bland annat 3D-skanning och automatiserade borrnings- och sprängningssystem.
Tekniken förbättrade effektiviteten med över 30 procent och innebar att utgrävningen slutfördes tre månader före tidsplan.
Ingenjörsmässig bedrift
Lianghekou-dammen, som restes redan 2014 och vars sista turbin kopplades till elnätet 2022, är i sig ett ingenjörsmässigt storverk.
Dammen reser sig 295 meter, nästan lika högt som Eiffeltornet, och det konventionella kraftverket genererar omkring 11 miljarder kilowattimmar per år, skriver Econews.
Enligt uppgift minskar detta kolförbrukningen med över 13 miljoner ton och undviker cirka 21 miljoner ton koldioxidutsläpp årligen.
Del av megaprojekt
Projektet ingår i en bredare satsning längs Yalongfloden, som beskrivs som Kinas första nationella integrerade bas för vatten-, vind- och solkraft.
Den totala planerade kapaciteten uppgår till 78 gigawatt, varav omkring 23 gigawatt redan är i drift. Målet är full kapacitet år 2035, med en årlig elproduktion motsvarande hushållsförbrukningen för runt 100 miljoner hem.
Medan litiumjonbatterier dominerar den kortvariga energilagringen globalt har de begränsningar i form av kort lagringstid och geopolitiskt känsliga leveranskedjor.
Långvarig energilagring som pumpkraft blir alltmer avgörande i takt med att sol- och vindkraft fortsätter expandera.
