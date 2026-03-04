Vattenkraft: Här byggs världens största pumpkraftverk

Anläggningen vid Lianghekou-dammen, som kombinerar konventionell vattenkraft med pumpkraftlagring, blir en nyckelkomponent i landets ambition att dominera den globala omställningen till ren energi.

Projektet nådde nyligen två avgörande milstolpar. Den 22 februari slutfördes utgrävningen av det underjordiska kraftverket, beläget cirka 500 meter under markytan, och den första betongen göts för dammen vid Yagen I-kraftverket, som ska fungera som projektets nedre reservoar, rapporterar Water Power Magazine.

Blir världens största hybrida pumpkraftsystem

Pumpkraftdelen kommer att utrustas med fyra reversibla turbinenheter på vardera 300 megawatt.

Tillsammans med Lianghekou-dammens befintliga konventionella vattenkraftkapacitet på 3 000 megawatt uppgår den totala installerade kapaciteten till 4 200 megawatt, vilket gör det till världens största hybrida pumpkraftsystem, enligt Oilprice.com.

Tekniken bakom pumpkraft är relativt enkel: vatten pumpas uppåt till en högre reservoar när det finns överskott av energi i nätet, och släpps sedan ned genom turbiner för att generera el vid behov.

Anläggningen är utformad för att absorbera överskottsenergi från cirka 7 gigawatt förnybar kapacitet som byggs ut i regionen, och förväntas producera runt 1,4 terawattimmar el årligen.