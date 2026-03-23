AI skulle döda enorm IT-sektor – istället blomstrar den

Den nabba utvecklingen inom artificiell intelligens har fått bedömare att förvänta sig en stor omvälvning av IT-sektorerna världen över.

Indien är inget undantag. Tvärtom har man en stor IT-bransch som sysselsätter många människor.

Men AI-hotet tycks inte störa branschen som fortsätter att växa, även om osäkerheten kring teknikens långsiktiga effekter har skapat oro bland investerare.

Mer intäkter än tidigare

Vid en branschkonferens i Mumbai tidigare i år rapporterades att intäkterna för landets IT-företag väntas överstiga 315 miljarder dollar för räkenskapsåret, en ökning jämfört med året innan.

Samtidigt har aktiekurserna svängt kraftigt, delvis efter spekulationer om att AI snabbt kan ersätta stora delar av arbetskraften, skriver The Economist.

Bakgrunden till oron är tydlig. Indiens IT-industri har länge byggt sin affärsmodell på att erbjuda kostnadseffektiv arbetskraft till globala företag.