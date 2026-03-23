AI-hotet tycks vara överdrivet när det gäller Indiens IT-sektor, åtminstone än så länge. Med stabila intäkter och jobbtillfällen fortsätter den att vara en ryggrad i landets ekonomi.
AI skulle döda enorm IT-sektor – istället blomstrar den
Den nabba utvecklingen inom artificiell intelligens har fått bedömare att förvänta sig en stor omvälvning av IT-sektorerna världen över.
Indien är inget undantag. Tvärtom har man en stor IT-bransch som sysselsätter många människor.
Men AI-hotet tycks inte störa branschen som fortsätter att växa, även om osäkerheten kring teknikens långsiktiga effekter har skapat oro bland investerare.
Mer intäkter än tidigare
Vid en branschkonferens i Mumbai tidigare i år rapporterades att intäkterna för landets IT-företag väntas överstiga 315 miljarder dollar för räkenskapsåret, en ökning jämfört med året innan.
Samtidigt har aktiekurserna svängt kraftigt, delvis efter spekulationer om att AI snabbt kan ersätta stora delar av arbetskraften, skriver The Economist.
Bakgrunden till oron är tydlig. Indiens IT-industri har länge byggt sin affärsmodell på att erbjuda kostnadseffektiv arbetskraft till globala företag.
Skulle kunna minska efterfrågan
Bolag som Infosys och Tata Consultancy Services har vuxit genom att leverera stora team av programmerare som hanterar allt från systemunderhåll till enklare kodning och support.
Med framväxten av avancerade AI-verktyg, såsom Anthropics kodningslösningar, har farhågorna ökat om att enskilda utvecklare kan ersätta hela team. I teorin skulle detta kunna minska efterfrågan på outsourcingtjänster.
I praktiken har omställningen visat sig mer komplicerad. Många företag arbetar med äldre och komplexa IT-system där AI är svårt att implementera effektivt.
Dessa miljöer kräver omfattande mänsklig expertis för att fungera stabilt, vilket gör att behovet av programmerare kvarstår.
På stabil nivå
Först i nyare system, där strukturen är mer anpassad för modern teknik, kan AI ge tydliga produktivitetsvinster.
Samtidigt skapar AI nya affärsmöjligheter. IT-konsultbolag positionerar sig allt mer som strategiska rådgivare, där de hjälper kunder att integrera och maximera nyttan av tekniken.
Bedömningar inom branschen pekar på att denna typ av tjänster kan bli en betydande marknad under de kommande åren.
Färska siffror tyder också på att någon omfattande utslagning ännu inte skett. Intäkterna fortsätter att öka och efterfrågan på arbetskraft är stabil, även om vissa företag har minskat sin personalstyrka.
