Servertillverkaren Supermicros egen styrelseutredning finner inga bevis för att vd:n Charles Liang eller övrig ledning kände till en misstänkt smugglingshärva värd 2,5 miljarder dollar. Men parallella utredningar i Taiwan och New York fortsätter, och en tidigare medgrundares rättegång väntar i mars 2027.
Supermicro friar sin vd i miljardhärva, men utredningarna fortsätter
Amerikanska servertillverkaren Super Micro Computer meddelade i torsdags att en oberoende utredning, ledd av bolagets egen styrelse, inte funnit några bevis för att nuvarande ledning kände till en påstådd härva där hårdvara fylld med Nvidia-chip smugglades till Kina för uppskattningsvis 2,5 miljarder dollar.
Beskedet kommer fem månader efter att amerikanska justitiedepartementet i mars åtalade medgrundaren och styrelseledamoten Yih-Shyan ”Wally” Liaw, som enligt åtalet ska ha varit härvans ledare tillsammans med två andra personer.
Intern utredning friar
Utredningen, ledd av oberoende styrelseledamoten Scott Angel, tidigare revisionspartner på Deloitte, och revisionskommitténs ordförande Tally Liu, tog hjälp av juristbyrån Munger, Tolles & Olson samt det finansiella utredningsbolaget AlixPartners.
Enligt Supermicro hittades inga bevis för att ledningen kände till smugglingen, inga bevis för att bolaget sålt exportkontrollerade produkter till förbjudna aktörer, och inga bevis för att tidigare finansiella rapporter var opålitliga. Bolaget meddelade samtidigt att man vidtagit ”flera personalåtgärder, inklusive uppsägningar” inom sälj, teknisk support och affärsutveckling.
Supermicro utreds på flera håll
Men frågetecknen kvarstår. ”De sa i princip: ingenting att se här”, säger Mark Newman, chef för Bernsteins aktieanalys, till Fortune.
Bolagets besked nämnde varken den parallella utredningen i Taiwan, där fyra Supermicro-anställda hämtades in för förhör i juli, eller den stämning från en federal storjury i New York som bolaget fick i juni.
Medgrundare ställs inför rätta
Liaws rättegång sköts samtidigt upp från november 2026 till mars 2027, sedan hans advokat avslöjat att Supermicro fått just den stämningen. Material som enligt försvaret kan bli relevant för fallet.
Om han döms riskerar Liaw upp till 20 års fängelse. Han förnekar alla brott.
Nvidia-chip värdefulla för Kina
Bakgrunden till hela historien är USA:s exportrestriktioner mot avancerade AI-chip till Kina. Enligt amerikanska handelsmyndigheten BIS är syftet att förhindra att Kina bygger ”avancerade militära system, inklusive massförstörelsevapen” och begår människorättsbrott med hjälp av amerikansk teknik.
I praktiken handlar det om att bromsa Kinas förmåga att träna de mest kraftfulla AI-modellerna, eftersom just Nvidias toppchip krävs för det slags beräkningskraft som ligger bakom dagens främsta AI-system.
Smuggling från flera håll
Att anställda på Supermicro åtalas är ingen isolerad händelse. Det pågår en stor mängd smugglingsförsök av Nvidia-chip till Kina.
Flera liknande nätverk arbetar med att föra servrar fyllda med förbjudna Nvidia-chip till Kina via mellanhänder och skenföretag i tredjepartsländer som Malaysia och Singapore.
Långt ifrån avgjort
Vad händer härnäst? Det är andra gången på två år som Supermicro friar sin egen ledning genom en intern utredning. År 2024 gjordes en liknande genomgång, utan att någon då upptäckte tecken på den härva som enligt åklagarna redan pågick.
Bolaget är dessutom föremål för en separat stämning från amerikanska finansinspektionen SEC, som begärt dokument om kunder kopplade till åtalet. Med både en brottmålsrättegång, en Taiwan-utredning och en SEC-granskning fortfarande öppna är styrelsens friande av ledningen knappast sista ordet i affären.