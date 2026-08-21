Supermicro friar sin vd i miljardhärva, men utredningarna fortsätter

Supermicro utreds på flera håll

Men frågetecknen kvarstår. ”De sa i princip: ingenting att se här”, säger Mark Newman, chef för Bernsteins aktieanalys, till Fortune.

Bolagets besked nämnde varken den parallella utredningen i Taiwan, där fyra Supermicro-anställda hämtades in för förhör i juli, eller den stämning från en federal storjury i New York som bolaget fick i juni.

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Medgrundare ställs inför rätta

Liaws rättegång sköts samtidigt upp från november 2026 till mars 2027, sedan hans advokat avslöjat att Supermicro fått just den stämningen. Material som enligt försvaret kan bli relevant för fallet.

Om han döms riskerar Liaw upp till 20 års fängelse. Han förnekar alla brott.

Nvidia-chip värdefulla för Kina

Bakgrunden till hela historien är USA:s exportrestriktioner mot avancerade AI-chip till Kina. Enligt amerikanska handelsmyndigheten BIS är syftet att förhindra att Kina bygger ”avancerade militära system, inklusive massförstörelsevapen” och begår människorättsbrott med hjälp av amerikansk teknik.

I praktiken handlar det om att bromsa Kinas förmåga att träna de mest kraftfulla AI-modellerna, eftersom just Nvidias toppchip krävs för det slags beräkningskraft som ligger bakom dagens främsta AI-system.

Smuggling från flera håll

Att anställda på Supermicro åtalas är ingen isolerad händelse. Det pågår en stor mängd smugglingsförsök av Nvidia-chip till Kina.

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Flera liknande nätverk arbetar med att föra servrar fyllda med förbjudna Nvidia-chip till Kina via mellanhänder och skenföretag i tredjepartsländer som Malaysia och Singapore.

Långt ifrån avgjort

Vad händer härnäst? Det är andra gången på två år som Supermicro friar sin egen ledning genom en intern utredning. År 2024 gjordes en liknande genomgång, utan att någon då upptäckte tecken på den härva som enligt åklagarna redan pågick.

Bolaget är dessutom föremål för en separat stämning från amerikanska finansinspektionen SEC, som begärt dokument om kunder kopplade till åtalet. Med både en brottmålsrättegång, en Taiwan-utredning och en SEC-granskning fortfarande öppna är styrelsens friande av ledningen knappast sista ordet i affären.