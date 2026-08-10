Här är EU:s nya drag för att säkra elen inför vintern

Europa befinner sig i sin tredje energikris på fyra år, och sårbarheten i de egna energisystemen har blivit smärtsamt tydlig.

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EU:s naturgaslager ligger nu på drygt 50 procents kapacitet, medan importen minskat till en spillra sedan Hormuzsundet stängts, utan någon lättnad i sikte inför vintern, skriver Oilprice.com.

För att minska importberoendet skyndar EU på utbyggnaden av sol- och vindkraft.

Men eftersom dessa energislag är väderberoende uppstår nya problem. Utbud och efterfrågan matchar allt sämre vilket ger kraftig prisvolatilitet och sårbara elnät. Lagring har därför blivit en prioriterad fråga.

Från 55 till 200 gigawatt

I juni enades EU:s energiministrar om ett avtal som ska mångdubbla lagringskapaciteten.

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I dag har unionen omkring 55 GW installerad kapacitet, jämfört med de uppskattade 200 GW som bedöms behövas till 2030. ”För första gången har EU slagit fast en tydlig politisk riktning”, säger Walburga Hemetsberger, vd för SolarPowerEurope, enligt Euronews.

I dag domineras lagringen av litiumjonbatterier, som dock bara kan hålla energi i omkring fyra timmar – vilket gör dem otillräckliga för längre obalanser.