Trots bakåtvolter och kung fu: Människor slår fortfarande robotar

Under World Robot Conference i Peking i veckan visade kinesiska tillverkare upp robotar som sorterar paket, packar mobiltelefoner och hjälper till med hushållssysslor, ett tydligt skifte från publikfriande uppvisningar till praktisk nytta.

Men enligt Unitrees grundare Wang Xingxing, dagen efter att bolagets aktie stigit 460 procent på sin första handelsdag i Shanghai, är roboten fortfarande långt ifrån lika effektiv som en människa och tar lång tid på sig att lära sig nya färdigheter.

Kan ta tio år

Wang uppskattar att det kan ta upp till tio år innan humanoida robotar når sitt ”ChatGPT-ögonblick”, ett genombrott jämförbart med när språkmodeller plötsligt blev allmänt användbara.

Kärnan i problemet, enligt Wang, är precisionen: robotar kan planera stora rörelser tillförlitligt, men misslyckas ofta med ”de sista centimetrarna eller millimetrarna”. Exakt den typ av finmotorik en människa utför utan att tänka på det.

Precision är robotens akilleshäl

Wan Bin, driftschef på startupbolaget Keenon, ger en liknande bild från sitt eget företag:

Att få en robot att klara 50 eller ens 80 procent av en uppgift är relativt enkelt, men att nå en tillförlitlighet på 99,9 procent sätter verkligen ingenjörskonsten och träningsförmågan på prov.

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Fortfarande små beställningar

Siffrorna visar samma sak i praktiken. Globala leveranser av humanoida robotar nådde omkring 19 000 enheter under första halvåret 2026, en ökning med 272 procent på ett år, där kinesiska tillverkare stod för 97 procent av försäljningen, enligt Morgan Stanley.

Ändå handlar de flesta beställningar fortfarande om bara en eller två robotar i taget, enligt Bains Peking-baserade partner Xin Cheng, som bevakar om företagen börjar göra återkommande beställningar. Ett tecken på att kunderna fortfarande testar snarare än litar fullt ut på tekniken.

Människor bättre i verkligheten

Människan slår fortfarande maskinen i de flesta verkliga arbetsmiljöer. Enligt Winston Zou vid Beijing Inspire-Robots Technology krävs i genomsnitt 10 000 träningsförsök innan en robothand lär sig en ny färdighet, som att plocka upp ett ägg utan att krossa det.

Även Xiaomis president Lu Weibing, som testat humanoida robotar i bolagets elbilsfabrik, beskrev dem som ”praktikanter” snarare än fullvärdiga arbetare. Två robotar klarade 90 procent av en arbetsuppgift på tre timmar, men den sista tiondelen krävde fortfarande mänsklig hjälp.